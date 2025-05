Referendum, licenziamenti piccole imprese e lavoro a termine

Chi oggi lavora in una piccola impresa e viene licenziato in modo ingiustificato può ottenere un indennizzo fino a un massimo di sei mesi di stipendio. Il secondo quesito del Referendum dell'8 e 9 giugno chiede che venga eliminato questo limite, per cui se vincesse il Sì, chi ha perso il lavoro in un'azienda con meno di 16 dipendenti, potrebbe ottenere un risarcimento più consistente di quello attuale. Parliamo solo di ditte con poco personale, come un'officina o un negozio, in casi del genere valgono infatti norme meno rigide rispetto alle imprese con più impiegati. La differenza di trattamento si basa sull'idea che così si può tutelare una piccola azienda in difficoltà, ed evitare che chiuda i battenti perché si ritrova con più dipendenti di quelli necessari. Il terzo quesito del Referendum invece chiede di abrogare le norme che hanno liberalizzato i contratti a termine, ora possibili per i primi 12 mesi senza doverne giustificare il motivo. Le cosiddette causali, come per esempio un aumento di produzione, sono obbligatorie solo se si va oltre un anno. Se vincesse il Sì, dunque l'impresa dovrebbe mettere nero su bianco, la ragione per cui assume a tempo determinato, anche per un periodo molto breve, circostanza prevista in passato perché la disciplina è cambiata molte volte nel tempo. L'obiettivo del maglie potrebbe creare difficoltà alle aziende di fronte a situazioni impreviste. maglie potrebbe creare difficoltà alle aziende di fronte a situazioni impreviste. .