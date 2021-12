Rialzi record dell'energia: luce e gas oltre +40%

Alla fine purtroppo è arrivata l'attesa stangata, da gennaio 2022 il costo della luce aumenterà del 55%, mentre quello del gas salirà del 41,8. Rincari che subiranno famiglie e imprese nel mercato tutelato, almeno fino a marzo e che seguono quelli già visti lo scorso ottobre. Il portafoglio della famiglia tipo, due genitori con un figlio, si dovrebbe alleggerire per una cifra tra i 300 e 400 euro in più rispetto ai primi tre mesi del 2021. L'intervento del Governo è riuscito a ridurre gli aumenti di circa un quarto, ma non ad azzerarli. Senza la legge di bilancio i rialzi per luce e gas avrebbero raggiunto rispettivamente il 65 e il 59,2%. Con i soldi stanziati per i primi tre mesi del 2022 che seguono i 5 del 2021, saranno ridotti gli oneri di sistema, tagliata l'Iva sul metano e azzerati i rincari per circa due milioni di famiglie in difficoltà economica. Sarà inoltre possibile, fino ad aprile, dilazionare i pagamenti in 10 rate mensili senza pagare alcun interesse. L'indiziato numero uno per la crisi energetica che ha colpito l'Europa è senz'altro il costo del gas naturale schizzato in un anno del +500% complici le scarse riserve degli stati europei e le tensioni geopolitiche tra Russia e Occidente sul confine ucraino. Un rialzo monstre che influenza sia il costo del metano che usiamo per riscaldare le case, sia dell'elettricità che in buona parte generiamo proprio attraverso il gas. La buona notizia è che negli ultimi giorni il prezzo è in caduta libera ed è tornato i livelli di novembre, grazie alle navi cariche di gas liquefatto in rotta verso l'Europa attratte dai prezzi record. Attenzione però, perché oltre le famiglie soffrono anche le imprese e già alcune tra le più energivore, come i settori di acciaio, carta e ceramica hanno dovuto chiudere momentaneamente i battenti per i costi di produzione troppo elevati, con tutte le ripercussioni del caso sulle ambizioni di crescita del PIL per il 2022.