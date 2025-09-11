Rincari, prezzi cibo e bevande aumentati di un terzo

Se per un pacco di caffè al supermercato spendete il 50% in più di qualche anno fa non state avendo le allucinazioni, e lo stesso vale per cacao, riso, burro, olio e patate. La lista dei rincari straordinari di cibo e bevande è lunga e rappresenta uno degli effetti più evidenti dell'inflazione degli ultimi anni, iniziata con la pandemia di Covid, aggravata da crisi geopolitiche e carenza di materie prime. Dal 2019 a oggi i prezzi per gli alimentari sono saliti in media di oltre il 30%. Una stangata per milioni di italiani che nello stesso periodo non hanno visto i loro salari crescere nella stessa misura, perdendo di conseguenza potere d'acquisto. In pratica, mentre i listini sugli scaffali rincaravano gli stipendi rimanevano fermi o variavano di poco, con la conseguenza che con gli stessi soldi in tasca il carrello si è riempito di meno. L'impennata è stata forte tra la fine del 2021 e i primi mesi del 2023, spiega l'ISTAT. Poi si sono raffreddati, ma meno di quanto sia accaduto per la generalità dei beni. Il costo della spesa alimentare così è continuato ad avanzare, lo confermano anche gli ultimi dati. Ad agosto il rialzo del 4,2% annuo, a fronte di un'inflazione all'1,6. Non consola sapere che l'Italia sia rimasta al di sotto della media europea dei rincari alimentari, dove spiccano gli incrementi in Germania e Spagna, mentre in Francia le cose sono andate un po' meglio che da noi. Non consola anche perché nel nostro Paese i salari reali, cioè tenuto conto del caro vita, sono diminuiti di quasi il 9% tra il 2008 e il 2024 secondo l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che ha certificato come una perdita così forte non si sia verificata in nessuno dei principali Paesi al mondo.