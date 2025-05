Risiko bancario, Castagna: no d'accordo con decisione Consob

Non ci troviamo assolutamente d'accordo, siamo soggetti a un'opa che dura già da sei mesi, che doveva finire alla fine del settimo mese, e che invece ora inopinatamente è stata prolungata di un altro mese. Un'azienda di 20.000 persone che lavora in queste condizioni, senza poter fare nessun atto straordinario al di fuori dell'ordinaria amministrazione, viene particolarmente penalizzata in una situazione del genere, quindi, oltretutto non vediamo fatti nuovi, perché anche il golden power era un fatto previsto dalla stessa Unicredit sin dall'inizio del lancio dell'Opa. .