Risiko bancario, Mps conquista il controllo di Mediobanca

La tenace difesa alzata da Mediobanca non è bastata, Monte dei Paschi alla fine ha messo a segno la sua mossa riuscendo a conquistare il controllo di Piazzetta Cuccia, portando al successo la prima grande operazione nel Risiko bancario italiano partito un anno fa. L'offerta di Siena ha superato il 62% delle azioni dell'istituto milanese aprendo la strada alla fusione, che potrà concretizzarsi se, come appare probabile, fra pochi giorni riuscirà a superare la soglia del 66,7. A quel punto la nascita del terzo gruppo del credito del paese, dopo Intesa San Paolo e Unicredit potrà formalmente concretizzarsi. Decisivi in questa operazione da 16 miliardi di Euro Delfin della famiglia Del Vecchio e il gruppo guidato dall'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. I due erano già azionisti di Mediobanca, uno dei salotti buoni della finanza del tricolore, e hanno dato la spinta iniziale e decisiva col beneplacito dell'azionista pubblico. Lo Stato infatti è il socio principale del Monte dei Paschi in seguito al salvataggio miliardario del 2017. Una rivincita per quella che è considerata la più antica banca al mondo ancora in vita, che dopo un lungo risanamento e la progressiva ma non totale privatizzazione entra così nella stanza dei bottoni di Mediobanca. Ingresso che le permette di tenere anche le redini di Generali. Il primo gruppo assicurativo del paese con in pancia risparmi e titoli di Stato, è infatti per oltre il 13 percento di Piazzetta Cuccia, con Del Vecchio e Caltagirone, già fra gli altri maggiori azionisti. .