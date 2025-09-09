Risiko bancario, Mps conquista il controllo di Mediobanca

00:01:25 min
|
31 minuti fa

La tenace difesa alzata da Mediobanca non è bastata, Monte dei Paschi alla fine ha messo a segno la sua mossa riuscendo a conquistare il controllo di Piazzetta Cuccia, portando al successo la prima grande operazione nel Risiko bancario italiano partito un anno fa. L'offerta di Siena ha superato il 62% delle azioni dell'istituto milanese aprendo la strada alla fusione, che potrà concretizzarsi se, come appare probabile, fra pochi giorni riuscirà a superare la soglia del 66,7. A quel punto la nascita del terzo gruppo del credito del paese, dopo Intesa San Paolo e Unicredit potrà formalmente concretizzarsi. Decisivi in questa operazione da 16 miliardi di Euro Delfin della famiglia Del Vecchio e il gruppo guidato dall'imprenditore Francesco Gaetano Caltagirone. I due erano già azionisti di Mediobanca, uno dei salotti buoni della finanza del tricolore, e hanno dato la spinta iniziale e decisiva col beneplacito dell'azionista pubblico. Lo Stato infatti è il socio principale del Monte dei Paschi in seguito al salvataggio miliardario del 2017. Una rivincita per quella che è considerata la più antica banca al mondo ancora in vita, che dopo un lungo risanamento e la progressiva ma non totale privatizzazione entra così nella stanza dei bottoni di Mediobanca. Ingresso che le permette di tenere anche le redini di Generali. Il primo gruppo assicurativo del paese con in pancia risparmi e titoli di Stato, è infatti per oltre il 13 percento di Piazzetta Cuccia, con Del Vecchio e Caltagirone, già fra gli altri maggiori azionisti. .

Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 9 settembre 2025
00:26:19 min
| 34 minuti fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 08.09.2025
00:37:21 min
| 18 ore fa
Imparato: regolamentazione europea su automotive irragiungibile
economia
Imparato: regolamentazione Ue su automotive irraggiungibile
00:00:50 min
| 20 ore fa
Francia, debito e deficit salgono, agenzie di rating vigilano
economia
Francia, debito e deficit salgono
00:01:48 min
| 22 ore fa
Manovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui conti
economia
Manovra, spesa Difesa: il rebus che pesa sui conti
00:01:46 min
| 23 ore fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 settembre 2025
00:25:14 min
| 1 giorno fa
Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa
economia
Kubilius a Sky Tg24: Manca mercato unico di difesa
00:02:28 min
| 1 giorno fa
Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti
economia
Forum Ambrosetti, Mattarella: servono istituzioni Ue più forti
00:02:29 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 05.09.2025
00:40:56 min
| 3 giorni fa
Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil
economia
Dazi Usa, Dombrovskis: impatto su economia Ue -0,2% Pil
00:00:57 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 5 settembre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 5 settembre 2025
00:24:39 min
| 3 giorni fa
Quanto gas e petrolio russo compra ancora l'Ue
economia
Quanto gas e petrolio russo compra ancora l'Ue
00:02:14 min
| 3 giorni fa
Playlist di tendenza
