Salari e prezzi, le ricette per aumentare gli stipendi

Il lieve aumento dei disoccupati a marzo e la leggera diminuzione di chi un posto ce l'ha non cambiano il quadro del mercato del lavoro in Italia. Rimaniamo vicini a livelli molto bassi per i senza lavoro e a quote record di occupati, ma gli stipendi restano al palo e siamo lontani dal recuperare quanto perso a causa del rialzo dei prezzi degli ultimi anni, nonostante il taglio del cuneo fiscale e la riduzione delle tasse. Il tema dei salari torna così a infiammare il dibattito politico. L'opposizione rinnova la richiesta di un salario minimo per legge. Una proposta presentata quasi due anni fa, che prevede una soglia minima della paga oraria di nove Euro lordi, tredicesime e TFR esclusi, che riguarderebbe circa 4,5 milioni di italiani. Il governo Meloni ha bocciato quest'idea per cui gli stipendi continuano a essere stabiliti solo in virtù dei contratti collettivi firmati da rappresentanti delle aziende e sindacati che fissano minimi di stipendio e che riguardano la quasi totalità dei lavoratori. Servono però negoziati e ci vuole tempo. Al momento quasi la metà dei dipendenti sono in attesa del rinnovo, quindi prendono meno di quello che vorrebbero. Nel respingere il salario minimo per legge che nell'Unione europea manca solo in Italia. Danimarca, Austria, Finlandia e Svezia, nell'autunno del 2023 il centrodestra aveva pensato comunque di intervenire. Il progetto si è arenato ma ora la Lega vorrebbe riprenderlo. Si punta all'estensione degli accordi collettivi a chi non ce l'ha e favorire gli incrementi di paga stabiliti dalle singole aziende e dal loro personale, con un occhio di riguardo al differente costo della vita nelle diverse zone del paese. Un richiamo alle antiche e abolite gabbie salariali che creavano discriminazioni tra nord e sud. Ma c'è anche l'ipotesi di adeguare automaticamente i salari all'inflazione al massimo del due percento l'anno, con un meccanismo che, anche in questo caso, evoca il passato e la defunta scala mobile. .