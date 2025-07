Saldi, avvio a rilento per caldo e pioggia

Vestiti, scarpe e costumi sono tra gli articoli più cercati dagli italiani che finalmente possono approfittare dei saldi estivi, con l'eccezione di Trento e Bolzano, dove partiranno nelle prossime settimane. Secondo le stime di Confcommercio, la spesa media per famiglia si aggirerebbe intorno ai 203 euro, ovvero 92 euro pro capite per un giro d'affari complessivo di 3,3 miliardi di euro. In queste prime ore di saldi le rilevazioni di FederModa dicono che a Milano si registra un maggiore interesse nelle aree commerciali più frequentate dai turisti, mentre a Roma e Napoli il centro storico ha registrato una minore presenza di clientela per il grande caldo. Anche a Firenze il turismo ha dato un contributo al flusso degli acquisti, ma prevalentemente con spese limitate. Veneto in linea con lo scorso anno. Fra gli operatori il clima è di attesa. I primi giorni sono determinanti e le aspettative del settore sono alte. Sono partiti in ritardo, lamentano intanto dall'associazione dei commercianti di Milano, dovrebbero partire, suggeriscono, nell'ultimo weekend di giugno con la gente che ancora non è andata in vacanza. .