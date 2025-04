Salone del risparmio, le voci dei gestori su effetto dazi

Non dimentichiamo che solamente qualche mese fa i mercati si aspettavano nuovi massimi sugli indici azionari, tutti gli analisti erano molto ottimisti sia sull'economia, come anche sul livello dei prezzi azionari a fine anno. Cos'è cambiato? È semplicemente cambiata l'aspettativa, per quanto riguarda la performance dei mercati azionari, non è cambiata l'aspettativa, per quanto riguarda le economie che comunque godono ancora di una buona salute. È innegabile che ci sarà un rallentamento nei prossimi tre mesi, però pensiamo sia un fattore esclusivamente temporaneo. Dal nostro punto di vista è una situazione che durerà a lungo e proprio per questo motivo rimanere diversificati negli investimenti è un fattore chiave in questo momento di grande turbolenza. Sicuramente deve approcciare i mercati con investimenti di lungo periodo e da qui l'aiuto dell'accesso ai mercati di capitale privato, quindi anche con fondi alternativi è sicuramente un investimento che può tenere a questa instabilità di mercato. I dazi hanno dato il via ad una volatilità più accentuata di quanto ci si potesse aspettare e crediamo che questa volatilità permanga ancora per un po' di tempo. Non è soltanto legato ai dazi, ma c'è in atto tutto quello che è un processo di rivisitazione degli indicatori macroeconomici. Stiamo assistendo dopo anni a un leggero indebolimento da parte del dollaro americano, sicuramente i dazi porteranno ad un rallentamento della crescita economica e questo crediamo che potrà avere un impatto anche sugli utili. Per cui non è soltanto, i dazi sono la punta dell'iceberg. Secondo noi c'è qualcosa di più, la fase negoziale che stiamo vivendo volta a ridisegnare i rapporti di forza tra le principali economie del mondo e continuerà ancora per un po' di tempo. Quindi il nostro consiglio è che gli investitori in questa fase debbano essere particolarmente accorti, che fa rima con due declinazioni principali. La prima cautelarsi e andare un po' di più verso il reddito fisso, quindi gli investimenti obbligazionari, la seconda diversificare maggiormente i settori nei quali si investe, non solo più mercati in cui andare unicamente verso il settore della tecnologia. È un mondo nuovo che sta cercando un nuovo equilibrio e un nuovo assestamento. Ovviamente i dazi è stato diciamo, il punto focale su cui si è sviluppata l'attenzione del mercato nelle ultime settimane, ma è soltanto un pezzo di una storia più complessa. Io credo che l'opportunità sia destinata a rimanere ancora nelle prossime settimane, ma come ogni momento di cambiamento e di volatilità nascono anche delle opportunità da poter andare a cogliere. .