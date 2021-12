Sciopero Cgil-Uil, Landini: "Revoca? Solo se cambia Manovra"

Lo sciopero c'è giovedì, non lo so, a meno che non ci chiamino per dire che son pronti a rivedere tutta la partita sul fisco, che sono pronti ad introdurre l'elemento che noi chiediamo sulla lotta alla precarietà, se introducono un unico fondo e fanno un'agenzia per lo sviluppo, certo se ci chiamassero per dire visto che il decreto, il super emendamento non l'hanno ancora presentato e che sono pronti a rivedere queste cose e a cambiare la loro impostazione, per l'amor di Dio, noi siamo lì pronti a fare le trattative necessarie, ma siccome non mi risulta, anzi vedo una maggioranza che sta ancora litigando su come fare il proprio provvedimento fiscale.