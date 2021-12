Sciopero generale, Sbarra: no modello sindacale massimalista

Siamo in piazza anche per affermare un principio qui, è inutile dirlo, si confrontano ormai da tempo due modelli di sindacato, quasi alternativi, uno di tipo novecentesco tutto incentrato sul tema dell'antagonismo, del massimalismo, del conflitto e l'altro invece che intende esercitare la sua funzione di rappresentanza mettendo in priorità l'autonomia, la responsabilità, il pragmatismo, la ricerca testarda di aprire spazi di confronto e di interlocuzione con gli interlocutori pubblici e privati, vogliamo parlare di modello partecipativo e vogliamo aggiornare l'agenda sindacale.