Sky Tg24 Business, dove investire i risparmi a dicembre

Parliamo anche ai piccoli risparmiatori. Se vogliamo andare adesso con una cifra piccola in banca, insomma, nel nostro sportello bancario, su cosa possiamo puntare per cercare di raggranellare qualche guadagno? Allora è sempre fondamentale la diversificazione in portafoglio d'investimento. Mai mettere tutti i soldi su una sola cosa? Questa è la regola aurea degli investimenti. Avendo detto questo, la nostra visione è positiva sui mercati azionari. Riteniamo che possano salire nel corso dei prossimi 12-24 mesi, come dicevo prima, abbiamo una visione positiva anche su quegli asset che tendono a fare meglio quando il ciclo economico si riprende, quindi le obbligazioni, quelle ad alto rendimento. Una volta si chiamavano obbligazioni spazzatura, che non sono obbligazioni spazzatura, sono semplicemente obbligazioni emesse da società o da Paesi che quando il ciclo economico si indebolisce soffrono, quando il ciclo economico migliora tendono a fare bene. Quindi tendiamo ad avere un atteggiamento favorevole alla presa di rischio in questo momento, tenendo conto come ho detto prima che un portafoglio ben diversificato deve sempre detenere anche una componente a basso rischio, siano esse obbligazioni governative, obbligazioni corporate, obbligazioni societarie, quelle con rating più alto. Quindi difendersi bene è una prima regola, così come nel calcio, così anche in questo tipo di investimenti.