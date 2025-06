SkyTg24 Business, la puntata del 18 giugno 2025

nemico dell'economia. In secondo luogo, al di là dei rincari del prezzo del petrolio che ancora per fortuna non vediamo, ieri era il Brent a 76 $ al barile, quello che preoccupa è che già vediamo succedere è l'aumento dei costi. del trasporto marittimo. I noli delle petroliere sono già aumentati del 60%, semplicemente l'abbiamo scritto oggi su Il Sole 24 Ore da venerdì scorso. Potrebbe esserci un impatto immediato sui costi dei premi assicurativi. Insomma, secondo me non c'è da stare tranquilli. Grazie Emanuela. Saluto perché ci ha raggiunto il Presidente di Noi moderati Maurizio Lupi, già Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, era il governo erano i governi Renzi e Letta. Bentrovato. Grazie. Grazie a voi. Le faccio subito una domanda, potrebbe essere secondo lei il caso di fare qualche pressione su Israele, per trovare una via diciamo pacifica alla risoluzione delle tensioni con l'Iran? In fondo erano in corso delle trattative sul nucleare, non abbiamo, non avevamo notizie che stessero andando così male perché le stavano, intavolando gli stessi americani. Sono un po' entrati a gamba tesa, non trova? beh Io distinguerei un attimo la questione nel senso che um l'Iran non è che non ha fatto assolutamente nulla, per combattere e ed eliminare Israele dalla non facciamo passare degli degli stinchi di santo che non sono effettivamente stavano trattando esattamente sul punto di uno Stato è una lotta è una lotta che è è è assolutamente. credibile, l'Iran finanzia i terroristi, um di Hezbollah e di e di Hamas, l'Iran l' l'Iran ha nel suo statuto l'eliminazione dello Stato di Israele, um dotarsi della bomba atomica è ovviamente non è pericoloso non solo per Israele, ma credo per tutto il mondo. Detto questo, credo che noi non dobbiamo interrompere assolutamente il dialogo con i- Israele perché si riprendano, um Quel quelle trattative tra USA e Iran che teoricamente sembrava andassero a buon fine. Ma poi qui ce ne stava dis ne stavate discutendo prima, anche con il um l'intervento della collega del Sole 24 Ore e c'è c'è la variabile Trump, nel senso che, um Trump dice che i negoziati stavano per per andare a buon fine. Trump dice che l'America deve entrare a. a sostegno del um di Israele e e poi dice che non ha ancora deciso. Questo dà assolutamente incertezza su tutto. Credo che noi abbiamo un compito, dal Gsette è emerso un documento di indirizzo chiaro. Mi sembra che anche la posizione che si stanno sentendo in questi in questi momenti, ore ho sentito la dichiarazione del cancelliere del tedesco. Insomma, la situazione è veramente complessa. um Mentre il giudizio sulla questione di Gaza e sui pastinesi è molto netto, molto chiaro e molto duro, um riguardo a quella a quella situazione certamente um sul tema del conflitto Israele e Iran. le variabili non sono esattamente quelle che possono essere semplificate. Sono due cose diverse. Possono esserci solo dialogo e per la pace. Chiarissimo. E comunque diciamo non abbiamo il controfattuale, ma è probabile che quello che sta accadendo, sta accadendo anche perché appunto come Presidente degli Stati Uniti abbiamo Donald Trump con tutto quello che ne consegue. Boccia lei che idea si è fatto anche delle possibili ripercussioni economiche di questo conflitto. Guardi io sono ogni settimana di più senza parole, perché da quando Trump è Presidente degli Stati Uniti Parlava di pace prima di insediarsi e il mondo brucia. Si passa da un conflitto all'altro, um dice cose che si rimangia il giorno dopo, con una ipocrisia collettiva di fondo di quasi tutti i governi di destra del mondo, non fa eccezione quello italiano, um siamo nelle mani di um, Avventurieri che hanno seppellito il multilateralismo, il diritto internazionale è calpestato dalla logica militare del più forte, um stiamo tornando paurosamente indietro, c'è un' escalation neocon nel pianeta che è sotto gli occhi di tutti. La nostra presidente del Consiglio è timida, molto timida, non parla. A Gaza si sceglie solo che tipo di morte fare, se sotto le macerie, sotto le bombe o di fame. Con questa ipocrisia insopportabile delle élite europee, Ed occidentali americane che ci spiegano come bisogna sopravvivere, invece noi non abbiamo il diritto di dire a chi sta morendo come devono sopravvivere. E quindi io trovo tutto questo vergognosamente, contro la nostra storia, la nostra cultura, e e l'economia viene viene inevitabilmente, um segue tutto questo, c'è un dramma umanitario nel mondo, Netanyahu non lo ferma nessuno, che è un criminale a piede libero, che pensa di poter fare qualsiasi cosa. Ora che il regime iraniano, um sia quello che ricordava Lupi prima, penso che siamo tutti d'accordo, noi abbiamo fatto non una, ma più atti parlamentari contro il regime iraniano. Ma non è che qui ci si alza la mattina e si decide di invadere un altro paese, perché santi nel mondo e sul pianeta non ce ne sono. Regimi come quello iraniano, Cioè ce ne sono altri, ma non è che il più forte o chi pensa di avere la protezione di questo governo americano si sveglia la mattina e bombarda qualcuno e noi stiamo lì in silenzio. Quindi noi contestiamo, um la timidezza, il silenzio, l'ipocrisia, la sudditanza del governo italiano che si trascina dietro anche il governo, diciamo di quel che resta il governo dell'Europa. Io ho trovato le parole del cancelliere Merz, oggettivamente imbarazzanti per lui ma anche per tutti noi. Ha detto che Israele sta facendo il lavoro sporco per tutti noi. Sì, ma perché sa, così si giustifica qualsiasi cosa, così è morto il diritto internazionale, non esistono più le Nazioni Unite, vincerà sempre più forte. È chiaro. È evidente che l'Europa ha un'unica strada, unire la forza e dire a questi Stati Uniti che non sono gli Stati Uniti che abbiamo conosciuto dei diritti e delle libertà. State sbagliando tutto, così come in Medio Oriente ormai, Medio Oriente brucia e quindi dal punto di vista economico cosa vuole che le dica? No, ma la sua posizione è chiara e anche l'imbarazzo di parlare di economia da quello stretto lì passa il 2025% del petrolio del petrolio del mondo. Il GNL crescerà e quindi questo è un interesse gli americani hanno, non mi sorprenderei se ci offrono altro. um Gas GNL a prezzi più alti che noi colpevolmente paghiamo. Strategia sull'energia il governo italiano non ne ha perché sulle rinnovabili. Parliamo perché ne- ne avete discusso più volte, siamo oggettivamente senza parole. allora No, io pensavo che almeno qualcosa di positivo um Boccia sottolineasse, ma non è un problema. Siccome ho grande stima del capogruppo del Partito Democratico dell'amico Boccia, um ovviamente non non mi non mi non mi abbassa a fare polemiche sterili che sarebbero, o- ovviamente facili da fare, anche perché questa è una trasmissione dove, credo si possa riflettere in particolare sugli effetti che queste cose, um stanno creando nel sistema. Non credo che io. possa essere trattato di essere uno che insegue Donald Trump. Credo che la democrazia americana sia sempre una democrazia, indipendentemente da chi eleggono i cittadini americani, il il proprio presidente, se prima era Biden e oggi si chiama Trump, credo che l'Europa e l'Italia non debba rincorrere Trump, ma credo che dialogando con gli Stati Uniti d'America si possa e si debba fare quello che l'Europa e l'Italia deve fare e mi Sembra oggettivamente stia facendo. Qualche domanda, se um allora io conosco il cancelliere tedesco, credo che sarà una delle persone più autorevoli in Europa, um se ha fatto una dichiarazione di questo genere, qualche riflessione, um il Partito Democratico, come noi moderati, come altri, se la devono fare, mi sembra che la questione di fondo è ques- su questo hai ragione, nel frat- cioè siamo in un mondo impazzito in cui Putin che invade la Russia, Che invade le le l'Ucraina, decide di dire che si offre come ambasciatore di pace tra i cioè questo è il mondo impazzito. Papa Francesco parlava di una guerra, di una terza guerra mondiale a pezzi e quindi in questa situazione impazzita, o noi decidiamo di avere un ruolo insieme, non provando a sventolare le bandiere da un'altra parte, per capire dove andare e come guidare la situazione, dividendo anche gli scenari che ci sono. ribadisco, il rapporto con l'Iran e la reazione di Israele sull'Iran, è diversa da tutte le altre. Se noi non capiamo questo, secondo me facciamo gravissimo errore. Visto che l'avete evocata la mia posizione che ha anche delle ricadute di tipo economico. Visto che l'avete evocata, vediamo invece l'Europa come sta guardando a quanto sta accadendo tra Iran e Israele, lo chiediamo al nostro corrispondente a Bruxelles, Renato Cohen, che ricordo, è stato anche per tanti anni corrispondente dalla stessa Israele, a te Renato. Mah diciamo che l'Europa è incapace di leggere quello che succede e è um molto divisa al suo interno, e tradizionalmente in Medio Oriente non è mai riuscita ad incidere da una parte e dall'altra um i governi um mediorientali, non solo Israele e non solo i palestinesi, ascoltano altre potenze, sicuramente Washington, certamente adesso Pechino, Mosca sono interessati, la stessa Ankara, ma poco ascoltano diciamo l'Europa in sé in generale, qualche governo europeo sì, sicuramente Berlino è un po'. Londra. Quindi da un punto di vista diciamo diplomatico l'azione europea in questo senso è piuttosto nulla, anche perché è consapevole del fatto che non riuscirebbe neanche a raggiungere una compattezza e un'unità necessaria di strategia di politica estera che potrebbe riuscire in qualche modo a fare qualcosa. um Del resto ci sono paesi, appunto, come la Germania, che colgono il fatto che l'attacco all'Iran è stato fatto anche nel momento in cui um Hamas, Hezbollah, il regime siriano che è caduto, sono tutti in grandissima crisi, che sono coloro che foraggiati dall'Iran, hanno attaccato Israele, in questi ultimi anni e quindi pensano in qualche modo che sia stato il momento giusto per liberarsi del programma nucleare iraniano e alcuni pensano del regime degli Ayatollah, altri pensano che sia semplicemente una mossa di arroganza e di um Trascuratezza da parte del governo israeliano di andare a bombardare un paese, che in realtà non aveva fatto secondo loro nessun atto um diciamo formale e contrario ad Israele. Insomma, come si vede in Europa le posizioni sono talmente differenti che è molto difficile che possa incidere e tutti aspettano di capire se Trump o meno, aiuterà da un punto di vista militare e tecnico Israele, specialmente fornendogli la bomba B2, La bomba contro i bunker atomici, oppure si limiterà, ma è difficile, come ha fatto fino adesso, ad un so- un sostegno a parole che però non va oltre. Ed è una cosa grazie a Renato, che potremmo scoprire nelle prossime ore. Fra l'altro ricordiamo che um nonostante, Siamo tutti d'accordo um dico gli ospiti um sulla posizione dell'Iran, c'è stato un momento in cui anche l'Iran è servito, per esempio, ha ha avuto una bella fetta, di um ragioni per combattere l'ISIS. um allora in quel momento, quando sono stati utili um adesso se non dovessero più esserci, non vorrei, Si ritornasse in quella situazione, il Medio Oriente è un equilibrio molto complesso, e in qualsiasi momento andare a colpire questo equilibrio porta sicuramente a delle ripercussioni. Così almeno non ci lamentiamo dell'Europa che è complicata, immaginate cosa può essere dalle altre parti, ma a questo proposito perron l'Europa poi alla fine anche in base a quello che ci ha appena raccontato Renato Coen, che cosa potrebbe fare di diverso rispetto a quello che sta facendo? ma rispetto alla situazione in Medio Oriente poco rispetto a tutto il resto moltissimo. Abbiamo le ricette per una Europa che torni a fare l'Europa scritte nere su bianco ormai da mesi. Abbiamo un intero rapporto Draghi per il rilancio della competitività, abbiamo con chiarezza di nuovo ascoltato da Mario Draghi a Coim. quanto e dove l'Europa abbia sbagliato negli ultimi anni, e cioè appaltando tre fattori determinanti del suo sviluppo sostanzialmente fuori, e cioè la difesa agli Stati Uniti, l'energia alla Russia e la domanda al resto del mondo. Abbiamo un'industria che oggettivamente è debolissima e su cui dovrebbero concentrarsi. le attenzioni dovrebbe essere la priorità dell'Europa per riprendere quota e importanza anche a livello geopolitico. Siamo ancora in attesa di capire quale governance accompagnerà i prossimi anni di questa Europa e se davvero questa Europa rimarrà nell'assetto che conosciamo. Verissimo. Eh Lupi um diciamo passando all'ipotetico quindi, l'Europa cosa dovrebbe fare? Mah io su questo seguo seguo l l'intervento che ho ascoltato, cioè l'Europa, in questo momento sa cosa deve fare, ha lavorato ha lavorato perché, um addirittura prima dello scioglimento della passata legislatura, proprio in preparazione della nuova legislatura, che veniva prima delle elezioni europee, perché penso al rapporto Letta e penso al rapporto Draghi si identificassero preg, virtù, debolezze e strade da seguire. Sulla questione dei dazi, per esempio, si è stati chiarissimi. Draghi l'ha detto anche quando è venuto in Parlamento a commissioni riunite, dicendo che il primo livello è stato togliamo i dazi. ci siamo autoimposti, togliamo tutti i limiti burocratici che ci siamo messi. Non è che ci vuole, bisogna aspettare altri, il rapporto tra Unione Europea e Stati Uniti d'america per fare queste cose. Smettiamola di sventolare bandiere ideologiche e affrontiamo le sfide del futuro dall'intelligenza artificiale al Green Deal e Però, um valorizzando la nostra economia. Il mercato europeo è un è uno è il mercato più ricco, um che esiste al mondo. L'America ha bisogno come il pane del mercato del mercato europeo. Ci sono 470000000 di um di di di di consumatori e comunque, di cons- ecco, io credo che le cose si possano fare ed è la sfida epocale che l'Europa ha davanti. um Altro che meno Europa, ci vuole più Europa, ma un'Europa che cambia, dove ognuno, possa essere protagonista. Le ricette ci sono, le opportunità in un momento drammatico come questo ci sono, perché su questa ragione boccia, non è che viviamo in una situazione, o- o- ogni giorno si direbbe ha la sua pena, e e e e tutte le volte che ha una sua pena crea incertezze e l'unica cosa che non si può avere, um appunto sul mercato sono le incertezze, non sapere dove si vuole andare. allora. Se qualcun altro crea incertezze, se c'è un elemento di debolezza del governo Trump, e che ha creato anche in quella grande nazione, torno appena la settimana scorsa siamo stati a Washington, l- la prima volta che i mercati, um vedono gli Stati Uniti d'America non più come un punto di riferimento certo, ma la vedono come un punto di riferimento incerto, si stanno spostando gli grandi investimenti e qui l'Europa può cogliere una grande opportunità. L'euro più stabile, deve poterlo seguire. Noi su questo devo dire che vogliamo dare il nostro contributo. Boccia, voi in Europa, voi intendo Partito Democratico e noi moderati siete dalla stessa parte, mentre nel governo italiano siete uno a maggioranza, l'altro o all'opposizione. Da questo punto di vista siete d'accordo quindi per quanto riguarda quello che l'Europa dovrebbe fare? Sì, guardi, il problema sono i tempi. Ora io non ho nessun dubbio che um l'amministrazione, Trump farà molto male a se stessa, agli Stati Uniti e e e che paradossalmente, se l'Europa fosse forte unita um potrebbe ricavarne diciamo delle opportunità. Penso al mercato finanziario, um se con Lupi siamo d'accordo sul rapporto Letta, allora io mi aspetto che la mozione che noi abbiamo presentato in Senato e e parallelamente lo faremo anche alla Camera, la sostenga Maurizio Lupi, il quale penso parla lo stesso linguaggio, dubito che possa sostenerla Salvini. Lo dico perché invocare l'Europa, e poi um s- sa la la, La la politica estera in generale la fanno i governi e non la fanno le opposizioni, ma anche la politica in Europa la fanno inevitabilmente le maggioranze che hanno responsabilità di governo. Ora mi pare evidente che le tre posizioni diverse del governo italiano sull'Europa, anche sul profilo dell'Europa, tra Meloni, che diciamo tendenzialmente si astiene su tutto, Tajani che è a favore quasi su tutto e Salvini che è contro qualsiasi, um Cessione di sovranità nazionale e non consentono al governo italiano di avere un ruolo. Ora, finanza, mercati finanziari sono una grande opportunità, se vogliamo rispondere agli Stati Uniti, il rapporto Letta è pulito. È perfetto e lì, um chiediamo come governo italiano di farlo diventare un punto di riferimento dell'azione della Commissione europea, che tra l'altro ha commissionato quel rapporto e anche delle azioni del Parlamento europeo. Vedo timidezza se non um silenzi da parte della maggioranza di governo, ovviamente non di Lupi. Immagino Lupi sia d'accordo, mi auguro, mi mi ha dato un'idea, settimana prossima, nella prossima capigruppo, solleciterò la maggioranza, a sostenere il rapporto Letta sui mercati finanziari. Il rapporto Draghi è molto Lupi dice più Europa, lei dice più Lupi, diciamo non. in Europa e così abbiamo. No il tema vero è che, se vuoi rafforzare l'Europa devi tagliarti i ponti alle spalle, sui temi rilevanti, sulla politica estera, sull'energia, sulla finanza, io aggiungo anche sul fisco, anche se è molto più complesso, e noi siamo pronti. um Guardi, arrivo anche a dirle, um declassiamo i parlamenti nazionali a consigli regionali, senza diciamo mancare rispetto ai consigli regionali Stati Uniti d'Europa con diamo più forza al Parlamento europeo e la Commissione europea abbia coraggio. Io purtroppo temo che la Commissione von der Leyen non abbia molto coraggio per il tipo di composizione che ha. Rimanendo in Europa um dal 2000:27, sembrerebbe che l'Europa voglia estendere la carbon tax, che tutti conosciamo, che di solito pagano le grandi aziende inquinatrici, anche per quanto riguarda carburanti e riscaldamento domestico, cioè la potremmo pagare tutti noi. I ricavi previsti potrebbero essere del 40 percento sulla benzina e sulle bollette e i 7051000000000 stimati di gettito potrebbero andare a ripagare, il Recovery Fund e finanziare eventuali nuove spese dell'Unione europea, tra cui anche quelle per la difesa. Ovviamente forti polemiche. registro tra i contrari la Lega, il Movimento cinque Stelle anche Italia Viva. Abbiamo un servizio di Simone Espina e poi ne parliamo. Il principio è di per sé semplice, chi più inquina più paga e questa è una delle regole sulle quali si basa l'Europa per tutelare l'ambiente. Una politica che si traduce in una sorta di imposta, la cosiddetta carbon tax, finora limitata all'industria che emette più gas nocivi alla salute e che presto dovrebbe essere estesa alle auto e al riscaldamento delle case, con all'orizzonte, aumenti delle spese per famiglie e piccole imprese. Oggi una raffineria o un'acciaieria deve sborsare dei soldi se rilascia anidride carbonica oltre una certa quota, e chi produce meno emissioni può vendere i suoi permessi per inquinare a chi ne ha bisogno per mandare avanti la fabbrica. È previsto che questo sistema nel 2027 riguardi anche i carburanti per le quattro ruote, le caldaie di case e uffici e i maggiori costi che affronterà chi vende benzina e gasolio potrebbero ricadere sulle tasche dei consumatori. Col pieno per la macchina più caro e la bolletta per i termosifoni che salirà, si stima di oltre il 40%, la carbon tax a maglie larghe rischia di diventare un salasso. Frutterebbe fino a 7051000000000 di euro tra il 2027 2035, una montagna di denari, quasi 871000000000 di questi proventi servirà per migliorare l'efficienza energetiche di edifici e trasporti, ma il resto, a Bruxelles si starebbe valutando l'idea di destinare una parte di queste entrate al bilancio dell'Unione in deficit di una trentina di 1000000000 all'anno, in modo da rimborsare il debito acceso col Recovery Fund, cioè i vari PNRR, e fare nuove spese, tra cui quella militare. Si tratta di ipotesi, si parla anche di un'imposta sui servizi digitali, ma ci sono stati che chiedono di rivedere o rinviare la carbon tax, anche per evitare che abbia pesanti ripercussioni sui più poveri. Il tema accende le polemiche anche dalle nostre parti, dove non mancano i contrari con in prima linea Lega cinque Stelle e Italia Viva. Simone Spina, Sky TG 24. Perrone, torno da te e lo f-, allora, le carte che diciamo che hai in mano FT sembrerebbero raccontare appunto che c'è questa volontà, cioè che carbon tax per tutti possano possa finire nel bilancio dell'Unione. Quanto è concreta, um questa ipotesi a tuo modo di vedere, um lavori per il sole non che non per FT però diciamo immagino che domani il sole approfondirà, um Anche lui è il punto è che resistenze possiamo aspettarci, considerato che questa cosa del Green Deal non è che proprio stia andando, diciamo a gonfie vele, ecco. Ma io penso che sia un'ipotesi suicida per l'Europa prima di tutto dal punto di vista politico, in un momento in cui parliamo di un'Europa che rischia la disaffezione da parte dei suoi cittadini, um spingere ancora sul tasto di un aumento delle tasse che colpiscono i carburanti, il riscaldamento domestico, è un atto da da kamikaze dal punto di vista della popolarità. Vero è e forse l'indiscrezione pubblica. dal Financial Times va in questa direzione che l'Europa è alla disperata ricerca di un aumento delle entrate proprie per far fronte a quelle che definisce le nuove priorità strategiche. Quindi sicuramente i 271000000000 circa l'anno che servono per ripagare i prestiti del Next Generation EU, ma anche le nuove emergenze. Abbiamo visto quante volte negli ultimi tempi è stato necessario intervenire a sorpresa. per tutti i nuovi fronti che si aprono. Quindi questa è una delle tante tasse che si stanno ipotizzando, non è l'unica, oggi sempre sul Sole 24 Ore diamo conto dell'altra tassa di cui si parla che è quella sul tabacco. Parliamo di una ipotesi che graverebbe con un aumento di circa un euro a pacchetto sull'Italia, quindi un aumento straordinario mai registrato sinora. E parliamo anche di altre ipotesi che vanno per esempio dall'aumento da una tassa per gli ingressi dei turisti esenti da visto o altre soluzioni di altro tipo. Insomma, secondo me la carbon tax sarà congelata, non cancellata perché la previsione di entrata in vigore era il 2027, magari è congelata per vedere se in uno degli anni successivi potrà tornare utile, mentre si ragionerà di più sulle altre ipotesi sul tavolo. Registro che eventualmente un euro in più a pacchetto uno può anche smettere di fumare, ma di riscaldarsi e di andare in macchina se non ha la possibilità di pagare, cioè di avere un'auto elettrica o l'ultima caldaia. Per quanto riguarda la la la generazione, questo è un po' diverso. allora Lupi e boccia, proprio su questo punto, stiamo un po' tradendo la logica originaria di di queste misure, cioè al massimo questi soldi potevano a detto che magari non è il caso di andarli a prendere, però almeno usarli per la transizione, non per le armi, non lo so, veda lei. Mah um prima ancora dell'usarle credo che sia una follia um assolutamente imporle, cioè se vogliamo proprio che, um I nostri concittadini, credo di quel non solo gli italiani, ma tutti i cittadini europei si sposino e si aggreghino a chi dice che non esiste il cambiamento climatico, a chi dice che non bisogna, um assolutamente fregarsene dell'ambiente delle emissioni, eccetera, basta seguire questa strada, perché la storia l'ha sempre insegnante in effetti questa strada ha sempre insegnato, io posso fare qualsiasi rivoluzione del mondo, ma se affamo un popolo a me, di una di una di emission. 0 e di e di vivere in una in un ambiente magari bellissimo, eccetera sono morto, non me ne faccio niente. Quindi questa non è la più Europa che vogliamo. Questo è prendere l'ideologia che cos'è, mi hanno insegnato quando studiavo una verità è impazzita, cioè una verità è una verità. Dobbiamo lavorare perché le missioni siano 0 Assolutamente sì. Dobbiamo lavorare perché l'ambiente, la sostenibilità sia uno degli elementi fondanti del futuro. che vogliamo costruire. Assolutamente sì, è la verità, ma se questo impazzisce, e poi diventa diventa male, non è +1 bene e quindi andare su questa strada andiamoglielo a raccontare poi che è aumentato il 40 percento la benzina eccetera. Quindi io credo che al di là delle indiscrezioni del finanziamento questa cosa non si faccia. Il tema delle risorse e del come investire queste risorse, credo invece che sia un tema reale. Quali sono le priorità vere che l'Europa si deve dare? Noi abbiamo sempre detto che l'Europa nasce su due pilastri fondamentali. Da una parte il benessere, l'economia, quindi il benessere dei popoli, carbone acciaio allora, e questo bisogna sempre tenere conto, dall'altra, senza inutili polemiche certamente una difesa comune, cioè la pace, la possibilità che gli Stati Uniti d'Europa, l'Europa insieme, potesse dare una pace duratura. Questi due elementi vanno sempre tenuti insieme. um Perché secondo me a- altrimenti non andare di pari passo, sennò secondo me prima o poi si, ognuno vinceranno trionferanno i nazionalismi. allora Ci collegheremo a breve con Marco Conte per farci raccontare le borse. Prima però voglio chiudere questo giro su, Questa indiscrezione non chiamiamola già tassa, perché la speranza che venga appunto congelata c'è il PD boccia dice che la transizione ecologica deve esserci, ma deve essere anche equa e non penalizzare i più fragili. Non trova ci sia il rischio che estendere questa carbon tax anche a carburanti e riscaldamento sia un senza una compensazione adeguata, perché poi in quel caso allora, um sarebbe tutto diverso diventi una misura regressiva che in economia significa che tocca diciamo chi ha meno. No ma ma è una sciocchezza fatta così um diciamo poi confondere la transizione ecologica con, questo tipo di. Diciamo di scemenze, perché sono, è evidente che, come ricordava Manuela Perrone prima, vi vedo d'accordo. Ma no, ma ma ma ma guardi un essere umano, allora guardi quando un essere umano può scegliere tra riscaldarsi non inquinando, riscaldarsi inquinando è giusto che chi sceglie il riscaldarsi inquinando. potendo scegliere e riscaldarsi, senza inquinare, paghi una tassa, ma questa opzione ancora non c'è. E quando sarà possibile, dobbiamo lavorare per far sì che sia possibile, è muoversi con mezzi di trasporto che non inquinano, di qui la nostra battaglia sul trasporto pubblico locale. Viaggiare gratuitamente i ragazzi, i bambini da quando nascono, a a quando si laureano è possibile. Boccia rimango con lei, visto che su questo punto siete d'accordo, eventualmente comunque arrivassero dei soldi in più. No, perché per non continuare a darvi ragione l'uno con l'altro che non siamo no, secondo me non siamo d'accordo su che sottostanno la transizione ecologica. Per noi potenziare gli investimenti sulle energie rinnovabili non è un se è un obbligo. Il ministro Urso è disappear è scomparso su questi temi, cioè la destra in realtà, utilizza la denigrazione della transizione ecologica come se fosse la causa di tutti i mali, salvo poi non fare investimenti per accelerare gli investimenti sulle energie rinnovabili. E' chiaro che se il carbone resta l'unica opzione in alcuni contesti e non andremo mai verso la transizione ecologica. Quindi la discussione tra destra e sinistra c'è nel paese. Se poi tutto si limita a dire c'è chi sta dalla parte delle tasse e chi dalla parte. No, no. Di non pagare le tasse, questa è una semplificazione che oggettivamente non ci porta da nessuna parte. Così come l'ha presentata il servizio di Sky Economia oggi è una scemenza ed è una cosa che non è accettabile e tollerabile. Così come rappresentata FT eh, perché nel senso non abbiamo travisata. L'avete ripresa da Financial Times, però insomma questo è, allora Marco Conte, il Sole 24 Ore, come detto, andiamo a vedere i mercati come stanno andando in questa giornata tra le tante, travagliate. e che guardano a quanto sta accadendo tra Iran e Israele a te. Eh sì, è stata una giornata contrassegnata dall'incertezza, dal nervosismo tra gli operatori che cercano di capire il ruolo che avranno gli Stati Uniti in questo, in questa contesa, in questo conflitto tra Israele e Iran e in questo contesto, di criticità um le borse europee hanno chiuso molto vicino alla parità con, Londra poco sopra, Parigi Francoforte poco sotto, vediamo Milano, che ha fatto registrare un rialzo molto modesto, +0,08 percento, un momento, di um contraddistinto a certa, incertezza anche tra gli operatori che sono chiaramente concentrati per quello che riguarda la Piazza Affari, sul risico bancario, e sulle prossime mosse. Ma andiamo a vedere, i titoli che sono nel portafoglio degli investitori, in particolare il BTP, i risparmiatori italiani sono, um Investiti nei titoli di Stato in maniera rilevante e dobbiamo registrare un leggero calo del rendimento, del BTP decennale che è il benchmark di riferimento, che um diciamo consolida un trend da inizio anno, mentre vediamo lo spread che è risalito leggermente, quello con il Bund tedesco, um risalito leggermente più vicino a quota 100. 98, ma chiaramente in calo rispetto a inizio anno quando viaggiava poco sopra i 115 è stato, come dicevo, una giornata un po' di tensione e ad aggiungerla, non è mancato Donald Trump, che, um in attesa della riunione della Federal Reserve di oggi ha contrassegnato ancora una volta, negativamente il lavoro di J- Jome Powell, il presidente, um Della Fed che da tempo insomma è nel mirino del presidente statunitense, ma insomma non sono attese grandi um decisioni oggi, da parte della Federal Reserve in materia di tassi, ma intanto, um Trump l'ha bacchettato. Vediamo l'ultima cosa, l'ultimo dato riguarda proprio il dollaro, che sulla scorta di questi dati consolida il suo la sua debolezza, siamo ormai ben oltre, 115, molto lontani da inizio anno ed è tutto. Grazie a Maurizio Lo Conte, il Sole V- Marco pardon Il Sole 24 Ore, Maurizio Lupi che saluto e ringrazio, come Francesco Boccia, Emanuela Perrone, tutti voi che ci avete seguito anche oggi la linea al telegiornale, l'appuntamento con noi, è alle 17:15 con Sky G 24 economia, se preferite più tardi alle 22:15, siamo sempre in replica, a meno che, come potrebbe accadere oggi, tra la diretta e la replica parla Trump e chissà cosa dice. Nino TG.