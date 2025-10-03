Chiudi Menu
News
Economia
SkyTg24 Business, la puntata del 3 ottobre 2025
00:25:25 min
|
1 giorno fa
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 03.10.2025
00:41:03 min
| 1 giorno fa
economia
Manovra, nel Dpfp deficit scende sotto il 3%, spese difesa 12 mld in 3 anni
00:01:49 min
| 1 giorno fa
economia
SkyTg24 Business, la puntata del 3 ottobre 2025
00:40:13 min
| 1 giorno fa
economia
Conti pubblici, governo: deficit nel 2025 scende al 3%
00:01:39 min
| 2 giorni fa
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 02.10.2025
00:39:16 min
| 2 giorni fa
economia
Verso la manovra: Confindustria taglia stime Pil e chiede continuità di misure
00:01:26 min
| 2 giorni fa
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 01.10.2025
00:43:07 min
| 3 giorni fa
economia
SkyTg24 Business, la puntata del 29 settembre 2025
00:23:56 min
| 3 giorni fa
economia
Manovra, tante richieste e spazi di spesa ridotti
00:01:35 min
| 3 giorni fa
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 30.09.2025
00:41:47 min
| 4 giorni fa
economia
Manovra, per la Sanità si punta a 2-3 miliardi in più
00:01:39 min
| 4 giorni fa
economia
Eredità Agnelli, i rischi del nuovo testamento
00:01:23 min
| 4 giorni fa
