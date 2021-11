Sondaggio Musk, gli esperti: "Serve un'inchiesta"

Probabilmente se fosse stato meno ricco non avrebbe avuto tutta questa libertà che ha, che è troppa. Perché non si può andare a manipolare il mercato, ci deve essere un'inchiesta. Lo ha fatto con GameStop, l'ha fatto con il Bitcoin, lo fa con il proprio titolo, il problema qual è? Che gli investitori magari seguono le indicazioni che vengono date da lui, però lui ha delle informazioni che il popolo non ha, che gli investitori non hanno. Quindi noi non sappiamo cosa ci sia dietro a un tweet del genere, a quello che può comportare per lui e per chi invece è investitore.