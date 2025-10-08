Spid, convenzione rinnovata per 5 anni, inizia transizione verso CIE

00:01:53 min
|
31 minuti fa

La migrazione è già iniziata, graduale ma con esito certo. Lo SPID, il sistema pubblico di identità digitale che permette ai cittadini di accedere ai servizi online dello Stato, viene rinnovato per un altro lustro, ma con alcune novità che nei fatti, accompagneranno la transizione verso la CIE, la carta d'Identità digitale è già attiva e funzionante e si può usare in luogo dello SPID, ma è destinata a soppiantarla perché offre le stesse identiche possibilità e in più nuove ulteriori funzionalità. La notizia è tecnica, ma l'impatto è su tutti noi. È stata infatti rinnovata la convenzione per l'utilizzo dello SPID tra Agid, l'Agenzia per l'Italia digitale, e le società pubbliche e private che offrono le loro piattaforme per creare l'identità digitale, come ad esempio Poste Italiane o Aruba, raccolte in Assocertificatori. Nel rinnovo del contratto si apre la possibilità di introdurre una valorizzazione economica della base autenti. Tradotto il servizio di creazione e utilizzo dello SPID potrebbe diventare a pagamento anche per quei gestori che finora lo forniscono gratis. Possibilità già esistente, ma che ora potrebbe diffondersi, elemento che a tendere potrebbe spingere molti. cittadini a usare la CIE, la carta d'Identità elettronica. La tessera, a differenza dello SPID, può essere rilasciata solo da enti pubblici, perché è il documento d'identità ufficiale proprio come il vecchio documento cartaceo. Per usarlo anche per accedere ai servizi digitali va scaricata e attivata la specifica app. Da quattro anni dal 01/10 del '21, tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute per legge ad accettare sia SPID che CIE. La migrazione sarà corposa. Sono circa 41 milioni gli italiani dotati di SPID, con più di 1.2 miliardi di autenticazioni, quindi di accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, solo nell'ultimo anno. .

Manovra, Bankitalia e Upb: rischi per aumento spese Difesa
economia
Manovra, Bankitalia e Upb: rischi per aumento spese Difesa
00:01:29 min
| 31 minuti fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 ottobre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 ottobre 2025
00:24:09 min
| 3 ore fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 07.10.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 07.10.2025
00:41:01 min
| 19 ore fa
Francia, la crisi politica causata dal più alto deficit dell'Eurozona
economia
La Francia ha il peggiore buco di bilancio dell'Eurozona
00:01:57 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 ottobre 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 7 ottobre 2025
00:22:30 min
| 1 giorno fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 06.10.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 06.10.2025
00:38:49 min
| 1 giorno fa
Finanze Vaticane, Papa Leone XIV limita i poteri dello Ior
economia
Finanze Vaticane, Papa Leone XIV limita i poteri dello Ior
00:01:17 min
| 1 giorno fa
Dazi, ipotesi 107% per alcuni produttori italiani accusati di dumping
economia
Dazi, ipotesi 107% per alcuni produttori italiani accusati di dumping
00:01:55 min
| 2 giorni fa
Manovra, stop aumento eta' pensionabile ma non per tutti
economia
Manovra, stop aumento età pensionabile ma non per tutti
00:01:41 min
| 2 giorni fa
SkyTg24 Business, la puntata del 6 ottobre 2025
economia
SkyTg24 Business, la puntata del 6 ottobre 2025
00:24:15 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 03.10.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 03.10.2025
00:41:03 min
| 4 giorni fa
SkyTg24 Business, la puntata del 3 ottobre 2025
economia
SkyTg24 Business, la puntata del 3 ottobre 2025
00:25:25 min
| 5 giorni fa
