Stellantis, conti in rosso nel primo semestre 2025

Conti in rosso per Stellantis, nel primo semestre del 2025, il gruppo dell'auto ha chiuso i primi sei mesi con una perdita netta di 2,3miliardi di euro. I ricavi si sono fermati a 74,3miliardi in calo del 13% rispetto allo stesso periodo del 2024, zavorrati, soprattutto dalla debolezza dei mercati nordamericano ed europeo. Una dinamica solo parzialmente compensata da una discreta crescita in Sud America. Un timido squarcio di sole in una semestrale grigia, lo segnano le consegne globali che hanno superato 1,2 milioni di veicoli in aumento dell'1% rispetto alla fine dello scorso anno. Non basta però a compensare l'impatto previsto dei dazi commerciali nel 2025, che per Stellantis peseranno per 1,5 miliardi di euro, di cui 300milioni già registrati nel primo semestre. Su questo fronte l'azienda assicura di mantenere un dialogo costante con i legislatori e di proseguire con una pianificazione a lungo termine degli scenari. Un messaggio di fiducia arriva infine dall'amministratore delegato Antonio Filosa, alla guida del gruppo da poche settimane. Le prime settimane come CEO, scrive, hanno rafforzato la mia convinzione che risolveremo ciò che non funziona facendo leva su ciò che funziona, la forza delle nostre persone e i nuovi prodotti in arrivo. Il riferimento ai 10 nuovi modelli Stellantis si prepara a lanciare entro la fine dell'anno, su cui punta per rilanciare produzione, immagine e fiducia degli investitori. .