Suez bloccato, ferme merci per 10 mld di dollari al giorno

Come un boccone incastrato in gola la Ever Given continua ostruire il canale di Suez, un gigante lungo 400 metri messo di traverso nella stretta via marittima che unisce Mediterraneo e Mar Rosso e che sta bloccando da martedì una delle principali rotte commerciali al mondo. Per liberare il passaggio bisogna disincagliare l'enorme portacontainer, in pratica spostare da sotto la pancia della nave migliaia di tonnellate di sabbia, in modo da poterlo riportare a galla e non si sa quanto tempo sarà necessario, tanto che delle oltre 200 imbarcazioni cariche di ogni tipo di materiale, dai cereali al petrolio, che stanno aspettando a nord e a sud del canale egiziano, alcune hanno deciso di circumnavigare l'Africa per arrivare a destinazione con un notevole allungamento dei tempi e costi. Per ogni giorno di blocco restano ferme merci per quasi 10 miliardi di dollari. E c'è anche il problema dei noleggi dei container. Più si ritarda l'approdo più aumenta la spesa per chi le ha affittate e allo stesso tempo diminuisce la loro disponibilità per nuovi carichi con un effetto a catena che potrebbe finire per causare un rincaro dei prezzi. Insomma, una battuta d'arresto dalle conseguenze economiche importanti considerato che da Suez passa quasi un terzo dei container in giro per il mondo pari a circa il 12% del commercio mondiale. Uno snodo cruciale per il trasporto del greggio e dei suoi derivati in viaggio dal Golfo Persico all'Europa e da qui all'estremo Oriente. e che tocca anche l'Italia. Il 40% del nostro import ed export marittimo passa per Suez e si prevedono problemi non solo per gli approvvigionamenti di vino, olio e altri prodotti agricoli, ma anche abbigliamento e mobili, insomma una parte del made in Italy rischia di ricevere una batosta proprio quando le vendite in Cina erano riprese a buon ritmo, dopo la frenata dei mesi scorsi dovuta alla pandemia.