Taglio Irpef al ceto medio: chi risparmierebbe di più

00:02:13 min
|
1 ora fa

Quanto potremmo risparmiare dall'anno prossimo se, la Maggioranza dovesse decidere di tagliare le tasse, l'Irpef, quindi l'imposta sul reddito personale, al cosiddetto ceto medio, beh allora oggi gli scaglioni dell'Irpef sono tre: 23%, 35%, 43% progressivi come previsto dalla nostra Costituzione. Dall'anno prossimo il secondo scaglione potrebbe ridursi di un paio di punti percentuali al 33 % e allargarsi fino a 60000 euro con uno sconto, per appunto chi guadagna da 28000 in su sostanzialmente. Queste sono le proposte dei partiti della Maggioranza. Quanto si potrebbe andare a risparmiare? Su questo ancora bisogna prendere i numeri con le pinze, questa è la simulazione condotta dalla Fondazione Nazionale Commercialisti che però, riguarda solo la riduzione di un paio di punti percentuali e non l'allargamento potenziale a 60000 €. Come si vede dai 40000 € in su si andrebbe a risparmiare alcune centinaia di euro all'anno, cioè alcune decine di euro al mese. Questa potrebbe essere il risultato di questa, manovra, ma quante persone potrebbero essere coinvolte? Abbiamo fatto i conti allora sui contribuenti italiani, qua li vediamo da quelli meno abbienti a sinistra e quelli più ricchi, a destra, quelli che potrebbero essere coinvolti e risparmiare sono circa 12,5 milioni sostanzialmente questa è la distribuzione, cioè chi guadagna appunto più di 28 milioni lordi all'anno per un costo dello Stato attorno ai 3-4 miliardi all'anno. Su questo ancora bisogna fare le verifiche perché sono le dichiarazioni e le stime fatte dagli stessi partiti che propongono queste misure. Perché si vuole concentrare gli sforzi sul ceto medio? Perché negli anni scorsi il governo Draghi e poi quello Meloni hanno concentrato i soldi e gli aiuti sulla popolazione meno abbiente, infatti si vede che il recupero dell'inflazione o comunque la riduzione della perdita perché ancora non siamo arrivati a recuperare tutto il potere d'acquisto si è concentrato sulle fasce meno abbienti, mentre sul 20% degli italiani che guadagnano di più, che dichiarano di più, invece la riduzione del potere d'acquisto ancora morde e si fa sentire. .

Nato: per la prima volta tutti i Paesi sopra il 2% di spesaNato: per la prima volta tutti i Paesi sopra il 2% di spesa
economia
Nato: per la prima volta tutti i Paesi sopra il 2% di spesa
00:02:19 min
| 1 ora fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 27.08.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 27.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 27.08.2025
00:39:21 min
| 23 ore fa
In pensione anticipata con il Tfr, come funzionerebbeIn pensione anticipata con il Tfr, come funzionerebbe
economia
In pensione anticipata con il Tfr, come funzionerebbe
00:02:33 min
| 1 giorno fa
Dazi, ad di Illycaffé: accordo è sconfitta, non disfatta
economia
Dazi, ad di Illycaffé: accordo è sconfitta, non disfatta
00:01:31 min
Sky Tg24 Economia, la puntata del 26.08.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 26.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 26.08.2025
00:40:08 min
| 1 giorno fa
Verso nuovo anno nero per la produzione di auto in ItaliaVerso nuovo anno nero per la produzione di auto in Italia
economia
Verso nuovo anno nero per la produzione di auto in Italia
00:02:12 min
| 2 giorni fa
Stellantis Termoli, UILM: silenzio istituzioni preoccupante
economia
Stellantis Termoli, UILM: silenzio istituzioni preoccupante
00:00:26 min
| 2 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 25.08.2025Sky Tg24 Economia, la puntata del 25.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 25.08.2025
00:40:14 min
| 2 giorni fa
Verso la manovra, prime ipotesi da pensioni a taglio IrpefVerso la manovra, prime ipotesi da pensioni a taglio Irpef
economia
Verso la manovra, prime ipotesi da pensioni a taglio Irpef
00:02:09 min
| 3 giorni fa
Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta
economia
Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta
00:02:14 min
| 5 giorni fa
L’intervento di Draghi al meeting di RiminiL’intervento di Draghi al meeting di Rimini
economia
L’intervento di Draghi al meeting di Rimini
00:22:46 min
| 6 giorni fa
Draghi: spinta da Usa per dazi e armi
economia
Draghi: spinta da Usa per dazi e armi
00:00:38 min
| 6 giorni fa
Dazi, ad di Illycaffé: accordo è sconfitta, non disfatta
Stellantis Termoli, UILM: silenzio istituzioni preoccupante
Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta
Draghi: spinta da Usa per dazi e armi
