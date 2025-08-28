Taglio Irpef al ceto medio: chi risparmierebbe di più

Quanto potremmo risparmiare dall'anno prossimo se, la Maggioranza dovesse decidere di tagliare le tasse, l'Irpef, quindi l'imposta sul reddito personale, al cosiddetto ceto medio, beh allora oggi gli scaglioni dell'Irpef sono tre: 23%, 35%, 43% progressivi come previsto dalla nostra Costituzione. Dall'anno prossimo il secondo scaglione potrebbe ridursi di un paio di punti percentuali al 33 % e allargarsi fino a 60000 euro con uno sconto, per appunto chi guadagna da 28000 in su sostanzialmente. Queste sono le proposte dei partiti della Maggioranza. Quanto si potrebbe andare a risparmiare? Su questo ancora bisogna prendere i numeri con le pinze, questa è la simulazione condotta dalla Fondazione Nazionale Commercialisti che però, riguarda solo la riduzione di un paio di punti percentuali e non l'allargamento potenziale a 60000 €. Come si vede dai 40000 € in su si andrebbe a risparmiare alcune centinaia di euro all'anno, cioè alcune decine di euro al mese. Questa potrebbe essere il risultato di questa, manovra, ma quante persone potrebbero essere coinvolte? Abbiamo fatto i conti allora sui contribuenti italiani, qua li vediamo da quelli meno abbienti a sinistra e quelli più ricchi, a destra, quelli che potrebbero essere coinvolti e risparmiare sono circa 12,5 milioni sostanzialmente questa è la distribuzione, cioè chi guadagna appunto più di 28 milioni lordi all'anno per un costo dello Stato attorno ai 3-4 miliardi all'anno. Su questo ancora bisogna fare le verifiche perché sono le dichiarazioni e le stime fatte dagli stessi partiti che propongono queste misure. Perché si vuole concentrare gli sforzi sul ceto medio? Perché negli anni scorsi il governo Draghi e poi quello Meloni hanno concentrato i soldi e gli aiuti sulla popolazione meno abbiente, infatti si vede che il recupero dell'inflazione o comunque la riduzione della perdita perché ancora non siamo arrivati a recuperare tutto il potere d'acquisto si è concentrato sulle fasce meno abbienti, mentre sul 20% degli italiani che guadagnano di più, che dichiarano di più, invece la riduzione del potere d'acquisto ancora morde e si fa sentire. .