Voglio qui ribadire che l'intento del Governo, più volte dichiarato e aggiungo, più volte dimostrato nelle due leggi di bilancio del 2023 e del 2024, è quello di venire a un progressivo abbattimento dell'entità della pressione fiscale anche per i redditi medi, quindi aumentando quei livelli, come abbiamo appunto fatto con la scorsa legge di bilancio. Obiettivo che presuppone appunto un orizzonte temporale pluriennale, ma il cui percorso è stato già avviato, come ho dimostrato. .