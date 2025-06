Tasse, nei radar Ue benzina, riscaldamento, sigarette

Una raffica di tasse si aggira sui tavoli di Bruxelles, balzelli che rischiano di essere molto impopolari, che fanno tremare alcuni governi e che spingono imprese e lobby di vario tipo ad alzare barriere. Si va dalle imposte su benzina e caldaia a quella sulle sigarette, passando per cibi con molto zucchero e sale, ma anche prelievi sui pacchi che arrivano da paesi fuori dall'Unione Europea e i servizi digitali. Si tratta al momento di ipotesi fondate su argomentazioni condivisibili, tutela dell'ambiente e della salute e che hanno una motivazione concreta. L'Unione Europea è a caccia di soldi per il bilancio 2028-2034, sul quale peseranno i rimborsi per i debiti accesi coi vari PNRR e l'aumento delle spese militari. Fra tutte le tasse, quella che sembra avere più chance e quella sulle emissioni inquinanti. Già esiste per l'industria che consuma più energia, ma è previsto già da tempo, che dal 2027 venga estesa alle auto e al riscaldamento delle case. Si basa sul principio del chi più inquina più paga, per cui chi vende benzina e gasolio nel prossimo futuro dovrebbe affrontare maggiori costi che scaricherà sui consumatori. Si stima che la bolletta per i termosifoni salirà di oltre il 40 per cento. Un salasso per milioni di famiglie, soprattutto per quelle più povere, che frutterebbe tra il 2027 e il 2035 fino a 705 miliardi di Euro, solo in parte destinati a migliorare l'efficienza energetica di edifici e trasporti. Sarebbe una stangata anche l'aumento del prelievo fiscale su tutti i prodotti da fumo, con un balzo straordinario delle cosiddette accise che farebbero rincarare un pacchetto di sigarette di più di un Euro anche in Italia. C'è anche l'idea di imporre a livello europeo una tassa sugli alimenti molto salati come le patatine e sulle bevande zuccherate, la sugar tax. Quest'ultima c'è in 11 paesi comunitari, compreso il nostro, che però dal 2020 ne rinvia le entrate in vigore l'ultima volta pochi giorni fa. Anche questa tassa avrebbe effetti sui consumatori e come molte altre in pole position, rischia di dare una spinta all'inflazione.