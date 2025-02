Testa (Borsa Italiana): in campagna acquisti per nuove Ipo

"Abbiamo iniziato a lavorare su questo fenomeno già da più di tre anni. In questo momento ci stiamo focalizzando proprio sul smobilizzare i fondi dei investitori domestici, istituzionali domestici, anche del retail. Come? Con il fondo che ha annunciato CDP che investirà in portafogli che gestori privati utilizzeranno per investire in piccole e medie imprese che vanno a quotare. Quindi questa è la nostra risposta. Il fondo è stato approvato, il regolamento è stato approvato, a metà gennaio. Adesso siamo in campagna acquisti, ovviamente per creare i portafogli, i fondi da una parte e per attirare i capitali dagli investitori domestici". "E un'ultima domanda riguarda anche le tante operazioni che abbiamo visto sul settore bancario in Italia. La Borsa italiana è molto finanziarizzata, quindi è molto rappresentata di banche e istituzioni finanziarie, 6 tra quelle coinvolte sono nel Ftse Mib. Quanti, si aspetta, che l'anno prossimo saranno ancora nell'indice? E cosa questo ci racconta anche del mercato italiano?" "Allora questo non è nostro compito commentare su queste attività. Ovviamente osserviamo e diamo tutto il nostro supporto alle autorità che stanno seguendo questi dossier. Ecco, ricollegandoci al tema del consolidamento e di creare delle strutture che diventino dei ... europei, ecco, probabilmente diciamo una risposta in quella direzione potrebbe far bene a tutta l'Europa". .