Tlc, il manifesto per la crescita del digitale dell'Italia

"Presidente, Asstel ha presentato un manifesto per la crescita digitale dell'Italia". "Sì, penso che fosse un atto dovuto. In questo periodo si sente parlare molto del settore delle telecomunicazioni ma a volte non ci rendiamo conto di quanto sia importante per l'infrastruttura del paese e la digitalizzazione del paese. Era importante ricordare a tutti quanti quanto questo è un settore nevralgico per lo sviluppo di qualunque politica industriale. All'interno del nostro settore, nella nostra filiera, ci sono tre differenti ambiti: il settore delle infrastrutture, il settore dei servizi e i call center. Ciascuno di questi tre settori vive un momento di crisi. La nostra è una filiera che non genera cassa quindi era importante un richiamo verso le istituzioni e i policy maker, coloro i quali fanno leggi e norme, per cambiare le cose. In queste condizioni il nostro settore non è più in grado di investire. Se non investiamo tutti i nostri clienti non avranno la possibilità di sviluppare nuovi servizi o di utilizzare i servizi esistenti. Per questo bisognava fare qualcosa: sensibilizzare tutti per un intervento rapido". "Che impatto può avere sul capitale umano le nuove tecnologie e l'intelligenza artificiale?", "Questo è un punto molto importante. L'artificial intelligence non deve essere vista come un rischio, ma come un'opportunità. Però come tutte quante le opportunità va compreso come va utilizzata, ma soprattutto dobbiamo pensare a nuovi modelli di lavoro. Quindi la formazione, ma soprattutto la visione di un nuovo contratto con maggiori livelli di flessibilità, diventa fondamentale. Questo è un mondo che va molto più veloce rispetto al passato e quindi le nuove sfide vanno affrontate con dei contratti e delle modalità di lavoro molto più flessibili rispetto a quelle del passato. Ma non è solo un tema di lavoro. Noi siamo il settore che consuma più energia, ma non veniamo considerati energivori. Noi siamo un settore che ha investito oltre €7 miliardi per l'acquisto delle licenze 5G ma oggi non siamo in grado di sviluppare adeguatamente queste frequenze. Quindi la nostra è una call to action, una richiesta verso il legislatore e verso il governo per aiutare questo settore ad aiutare il nostro Paese".