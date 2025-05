Torino, al via il Festival internazionale dell'Economia 2025

Fino al 02/06, oltre 100 appuntamenti e dialoghi con economisti, certo, ma anche sociologi, scrittori, psicologi e demografi per questa quarta edizione del Festival Internazionale dell'Economia di Torino. Cinque premi Nobel, a partire da Daron Acemoglu e Christopher Pissarides entrambi all'economia, che hanno inaugurato il Festival, parlando di ombre eppure luci legate all'intelligenza artificiale. "Consentire ai lavoratori di svolgere le mansioni che facevano già prima, ma ampliando ciò che l'essere umano può fare, questo aumenta il tipo di lavoro disponibile. Certamente aumenta i salari e potrebbe addirittura ridurre o limitare la disuguaglianza, perché se è una tecnologia che aiuta l'elettricista, il salario di un elettricista potrebbe non essere lontano da quello di un ingegnere e quindi i divari salariali potrebbero essere ridotti". Pissarides ha invece consigliato ai giovani come prepararsi alla sfida dell'intelligenza artificiale. "Il segreto del successo è acquisire una conoscenza generale negli Stem per poi apprendere successivamente nella vita sul lavoro. L'obiettivo deve essere imparare come imparare. Nessuno dovrebbe più dire ho paura della matematica e quindi studio legge. No, lo sento dire tante volte. I dipendenti con maggiore successo sono quelli che hanno una buona conoscenza generale in materie anche le lingue e che però poi continuano a imparare e a formarsi". D'altronde è alle nuove generazioni del mondo che è dedicata l'edizione di quest'anno del Festival che vuole indagare nel profondo il disagio giovanile. "Questo disagio ha a che vedere con le prospettive, col futuro, con l'ingresso nel mercato del lavoro, le carriere, i salari e le prospettive anche previdenziali. Quindi su questi aspetti gli economisti hanno molte cose da dire e possono aiutare i giovani ad affrontare questo disagio e queste difficoltà". .