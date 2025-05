Torna il Btp Italia: ecco quando conviene e quando no

Il BTP Italia è il titolo di Stato che è legato all'inflazione, che quindi rende quanto aumentano i prezzi nel nostro paese, il titolo di stato che significa quindi prestare soldi allo Stato in cambio di un interesse. Quale sarà questo interesse? Al minimo 1,85 % annuo lordo, vanno pagate poi le tasse sopra a cui sarà aggiunta appunto l'inflazione, il tasso d'inflazione misurato dall'ISTAT in modo tale da essere sicuri di non perdere potere d'acquisto. Sarà emesso da martedì a giovedì in vendita, salvo chiusura anticipata, avrà una durata di sette anni, quindi scadrà a giugno del 2032 quando saranno restituiti i soldi. Le cedole con rendimento saranno semestrali e si potrà acquistare da homebanking, dal proprio portatile dagli uffici bancari e postali. Ma la domanda è, conviene oppure no? Beh certamente bisogna farsi i propri conti, di certo rispetto a un classico titolo di Stato, come ce ne sono a decine della stessa scadenza bisognerebbe avere un'inflazione superiore all'1,1-1,2% per i prossimi sette anni. Guardate un po', queste sono le variazioni dei prezzi nel corso dell'ultimo decennio e fatevi i vostri conti. L'obiettivo del Governo è quello di aumentare la quota di debito pubblico detenuta dalle famiglie italiane perché il ragionamento è, se il detentore italiano potrebbe vendere con minore probabilità, magari nei momenti di maremoto sui mercati. La quota in mano alle famiglie è raddoppiata nel corso di pochi anni, anche in percentuale la quota sta crescendo. Siamo al 14,3% del debito pubblico italiano che è in mano oggi alle famiglie. A te. .