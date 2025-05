Torna il Btp Italia: ecco quando conviene e quando no

Si torna al titolo di stato legato all'inflazione che quindi protegge il potere d'acquisto. Andiamo a vedere quanto renderà questo nuovo BTP Italia, almeno l'1,85% all'anno lordo su cui saranno poi pagate le tasse, a cui sarà aggiunta l'inflazione, l'inflazione misurata in Italia, anno dopo anno, appunto. Andiamo a vedere quando sarà acquistabile, da martedì a giovedì, salvo chiusura anticipata tramite home banking, uffici bancari, uffici postali, scadenza a giugno 2032 quando saranno restituiti tutti i soldi, tutto il capitale. Ricordiamo acquistare un titolo di Stato significa prestare soldi allo Stato italiano in cambio di un interesse annuo. Le cedole saranno semestrali, ma conviene oppure no? Dipende un po' dall'inflazione che arriverà nei prossimi sette anni. Rispetto al titolo di Stato della stessa durata che si può acquistare liberamente, se l'inflazione dovesse essere superiore all'1,1 % nei prossimi sette anni allora converrà questo BTP Italia e qua vedete il tasso di inflazione negli ultimi 10 anni. E' una scommessa in qualche modo sul sul futuro, ma si garantisce anche il mantenimento del potere d'acquisto. Come sono andate le precedenti edizioni di titoli di stato dedicati a retail? Qua vediamo le ultime da marzo 2023, quasi sempre sopra i 10 miliardi di euro. Staremo a vedere se anche questa edizione raccoglierà lo stesso entusiasmo o comunque lo stesso risparmio. A te. .