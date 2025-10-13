Tronchetti: imprese italiane possono recuperare gap tecnologico

5 ore fa

"Bisogna assolutamente mettere al centro la formazione delle persone e l'uso dell'Intelligenza Artificiale. C'è un grande salto di produttività che può avvenire, tutti i dati dimostrano quanto l'Europa sia indietro, l'Italia pure, ma il terreno è fertile, si può fare nelle nostre esperienze, in giro per il mondo, abbiamo trovato in Italia dei talenti che proprio nello sviluppo del mondo digitale e dell'Intelligenza Artificiale, sono i migliori fra coloro i quali noi abbiamo preso all'interno del nostro gruppo". .

Sky Tg24 Economia, la puntata del 13.10.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 13.10.2025
00:57:22 min
| 2 ore fa
Ponte Messina, Salini: Webuild pronta, investimento importante
economia
Ponte Messina, Salini: Webuild pronta, investimento importante
00:00:30 min
| 5 ore fa
Rocca: dazi rivoluzionano la siderurgia
economia
Rocca: dazi rivoluzionano la siderurgia
00:00:26 min
| 5 ore fa
Marcegaglia: manovra ok ma più investimenti in digitale
economia
Marcegaglia: manovra ok ma più investimenti in digitale
00:00:32 min
| 5 ore fa
Poste, Rovere: Ai serve anche per inclusività
economia
Poste, Rovere: Ai serve anche per inclusività
00:00:44 min
| 5 ore fa
Assolombarda, il pres. Biffi: più investimenti in AI
economia
Assolombarda, il pres. Biffi: più investimenti in AI
00:01:30 min
| 5 ore fa
Nobel per l'economia
economia
Nobel per l'Economia 2025 a Mokyr, Aghion e Howitt
00:01:00 min
| 6 ore fa
Giovani Industriali, Orsini: serve visione industriale
economia
Giovani Industriali, Orsini: serve visione industriale
00:01:37 min
| 2 giorni fa
Manovra, Cgil e Uil: no risposte da governo. Cisl soddisfatta
economia
Manovra, Cgil e Uil: no risposte da governo. Cisl soddisfatta
00:02:01 min
| 2 giorni fa
Giovani Industriali, Anghileri: Italia lenta serve Youth Deal
economia
Giovani Industriali: Italia lenta serve Youth Deal
00:02:05 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 10.10.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 10.10.2025
00:40:41 min
| 3 giorni fa
Sky Tg24 Economia, la puntata del 09.10.2025
economia
Sky Tg24 Economia, la puntata del 09.10.2025
00:47:52 min
| 4 giorni fa
