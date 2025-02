Trump minaccia: 25% di dazi sulle merci Ue

Trump colpisce ancora, con l'annuncio che l'Unione Europea sarà colpita con il 25% di dazi commerciali. Cosa vuol dire? Vuol dire che alle merci europee, quando saranno esportate negli Stati Uniti per essere vendute, dovrà essere applicata una tassa del 25% che dovranno pagare i consumatori americani o le imprese americane che andranno a esportarle. Quindi, questo vuol dire rendere più svantaggioso il Made in Europe. Guardate, questo sarebbe ciò che potrebbe accadere. Oggi i dazi americani sono al 2,7%, passerebbero al 27,7%, un 10x sostanzialmente. Non sono certamente i primi dazi annunciati, minacciati da Trump. Tutto era partito a gennaio con le minacce alla Colombia per non aver accettato degli aerei con migranti illegali americani rimpatriati in Colombia. 25% i dazi minacciati e poi ritirati dopo una discussione sui social col Presidente colombiano. Canada e Messico colpiti da un executive order, poi ritrattato perché i dazi sono previsti, per adesso, al 25% dal 4 marzo. Vediamo, poi, invece, la Cina, colpita col 10%. Questi sono gli unici dazi attualmente già in vigore. La Cina ha già anche risposto. Tutto il mondo, invece, vedrà applicato un dazio del 25% su tutti i prodotti di alluminio e acciaio che arriveranno negli Stati Uniti e anche i dazi reciproci. Questo però dal mese di aprile. E poi, appunto, l'ultima minaccia all'Unione Europea: 25% i dazi minacciati su tutti i prodotti. Attenzione, perché Trump ha minacciato molto, per adesso ha concretizzato poco, potrebbe essere semplicemente uno strumento di negoziazione. La confusione però è tanta, tanto che lo stesso Trump ha fatto confusione. "I dazi a Canada e Messico partiranno dal 2 aprile", ha detto, mentre in realtà la Casa Bianca lo ha corretto: partiranno dal 4 marzo. Evidentemente, insomma, questi annunci uno sopra l'altro rischiano di creare confusione nella stessa Casa Bianca. Ma quale potrebbe essere l'impatto per le merci europee che esportano molto negli Stati Uniti? 200 miliardi di avanzo commerciale, questo potrebbe essere l'impatto sul PIL 2025 con un'adozione parziale dei dazi. Se le cose andassero peggio, una guerra commerciale, l'Italia potrebbe perdere lo 0,6% di crescita, e con un'economia che cresce poco sono numeri che possono far male. Infatti il Ministro Adolfo Urso ha detto: "l'italia è ovviamente preoccupata per un'escalation, un'eventuale guerra commerciale, perché siamo un grande Paese esportatore. Gli Stati Uniti sono il nostro secondo partner per l'export del Made in Italy. A te. .