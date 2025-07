Trump pronto a inviare lettere sui dazi ai paesi partner

Un giorno cruciale per capire gli esiti di questo negoziato, tra gli Stati Uniti e il resto del mondo sulla politica commerciale, dicevamo anche della telefonata avvenuta tra Ursula von der Leyen e il Presidente Donald Trump, un buono scambio così è stato descritto per raggiungere gli accordi entro il 9 luglio. In realtà la Casa Bianca però ha sostanzialmente posticipato questa scadenza al 1 agosto, scadenza entro cui secondo la Casa Bianca, entreranno in vigore, i dazi per tutti quei paesi che non avranno stretto accordi nel frattempo. Quali sono allora, questi accordi trovati per adesso? La Casa Bianca aveva detto 90 accordi in 90 giorni, in realtà sono tre i paesi che hanno firmato dei deal con gli Stati Uniti, il Regno Unito, ma era un accordo semplice per gli scambi, il volume di scambi commerciali, la Cina, un accordo parziale, perché si è arrivati a ridurre quelle tariffe che erano giunte fino al 150% e poi il Vietnam. Tutti gli altri sono ancora in attesa. Trump si dice ottimista, dice che si è vicini a degli accordi con Corea del Sud, India, e anche parzialmente con l'Unione Europea. Quali sono le tariffe oggi in vigore? Ricordiamole il 50% su alluminio e acciaio, il 25% sulle automobili, il 10% per adesso, sul resto del mondo, esclusi i farmaci, microchip e altri prodotti, il 30% sulla Cina, Messico e Canada al 25%, ma se non si dovesse trovare un accordo e probabilmente le lettere di Trump diranno proprio questo, le tariffe potrebbero tornare ai livelli decisi in quella scenografica conferenza stampa del 2 aprile con l'Unione Europea al 20% e dazi a salire fino al 49%, che potrebbe subire la Cambogia. I negoziati, vogliono proprio evitare questo, l'Unione Europea spera di ridurre i dazi al 10%. La Casa Bianca dice invece che il 10% è un livello di partenza, ma quanto è credibile la minaccia di Donald Trump? Insomma, i partner commerciali potrebbero cercare di svelare il bluff di Trump, perché in realtà ricordiamo che l'80-90% dei dazi li pagano proprio gli Stati Uniti. Certo anche le ritorsioni eventuali controdazi, quelle anche li pagherebbero i paesi partner, tra cui anche l'Unione europea, se dovesse essere necessario imporre dei controdazi. .