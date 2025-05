Turismo, "Obiettivo X" 2025 traccia linee guida futuro

Incontri, dibattiti, ma soprattutto la voglia di mettersi in gioco per trovare strategie sempre più competitive per rilanciare il turismo. È partito da questi presupposti ObiettivoX 2025: una 3 giorni di approfondimento e confronto fatta con gli operatori del settore. Teatro del meeting la Sardegna, dove a fare gli onori di casa c'era l'Assessore regionale al Turismo, Franco Cucureddu, che ha sottolineato ancora una volta l'importanza strategica del turismo organizzato per lo sviluppo economico e culturale del territorio. L'assessore, insieme a molti operatori presenti, ha messo in luce quanto sia opportuno destagionalizzare l'offerta al fine di mantenere vivo l'interesse e la vita della località, oltre i mesi estivi. Nei numerosi dibattiti, i protagonisti della filiera turistica hanno affrontato con schiettezza i temi del momento, dalle nuove direttive dell'Unione Europea ai rapporti con le compagnie aeree, passando poi all'analisi delle strategie di network e alle nuove tecnologie, in testa a tutte l'intelligenza artificiale. .