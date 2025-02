Tutti i progetti duplicati dell'industria della difesa Ue

Eh sì, perché l'Europa sta spendendo sempre di più, ma per cosa? Spesso per dei veri e propri doppioni. Armi che vengono prodotte, sviluppate in modo parallelo tra un Paese e l'altro che quindi non riescono a creare delle economie di scala, così si chiamano cioè a risparmiare qualcosa sui costi di produzione e di sviluppo. Questa è una grafica che facciamo vedere spesso, ma che è impressionante farla da sola, insomma, a livelli di carri armati di modelli di carri armati, membri europei della Nato, ne diciassette diversi, gli Stati Uniti uno solo. Aerei caccia 20 a 6. Questo vuol dire costi di sviluppo, di manutenzione, di produzione decisamente più elevati e quindi efficienze molto minori. Facciamo degli esempi perché in realtà questo non appartiene solo al passato, ma anche ai nuovi progetti in via di sviluppo. Per esempio l'European Sky Shield Initiative, uno scudo aereo europeo promosso dalla Germania attraverso dei sistemi antimissili che per adesso userà secondo i progetti missili tedeschi, americani e israeliani non sono inclusi perché non hanno voluto partecipare, per ora, Italia e Francia sono 24 gli Stati aderenti perché il loro sistema missilistico non è stato per adesso previsto e quindi si capisce che questo tipo di politiche europee che guardano molto al proprio giardino e alle gelosie egoismi nazionali, certo non fanno bene a questi programmi. Altro esempio il nuovo Aereo Caccia che sostituirà L'F35 c'è un programma tra Italia, Regno Unito e Giappone ma ce n'è uno parallelo tra Francia, Germania e Spagna. Hanno entrambi lo stesso obiettivo, lo stesso tipo di capacità, ma sono due programmi paralleli. Uguale ancora sui nuovi carri armati. Leonardo, azienda italiana, aveva cercato un accordo con KNDS che è l'azienda che produce Leopard2 ma le trattative sono fallite perché l'azienda tedesca diceva Leopard2 è lo standard Nato è importante preservarlo per gara l'interoperabilità. Evidentemente Leonardo aveva chiesto delle modifiche e anche un livello di produzione in Italia che i tedeschi di KNDS non hanno voluto garantire, quindi è arrivato poi l'accordo con Rheinmetall per produrre centinaia di carri armati e altri veicoli per il 60% in Italia. Questo dato lo dice tutto il 6% del totale della spesa europea su progetti di sviluppo di nuove armi sono su progetti comuni. Tutto il resto evidentemente no. .