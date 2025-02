Ue: 100 miliardi per sostenere industria verde

Bruxelles corregge le sue politiche verdi e mette sul tavolo un nuovo piano che punta ad aiutare l'industria continentale nel difficile e costoso percorso che ha per traguardo la lotta ai cambiamenti climatici e un'Europa più pulita. Questo è l'obiettivo principale del Clean Industrial Deal della Commissione Europea che promette di raccogliere 100 miliardi di euro tra fondi pubblici e ricavi dalle tasse che pesano su chi inquina di più. Soldi per accelerare il progressivo abbandono dei combustibili fossili e ridurre i costi dell'energia su quest'ultimo punto l'Unione ha intenzione di sostenere i vari Stati nell'abbassare i prezzi delle bollette a famiglie e aziende in Italia i più alti d'Europa, con vari strumenti tra i quali l'invito ai Paesi ad abbassare i balzelli sull'elettricità che porterebbe quest'anno a 45 miliardi di risparmi. Per rendere più competitive le imprese il piano da approvare in via definitiva, privilegerà quelle europee nell'assegnazione degli appalti in settori ritenuti strategici per la decarbonizzazione. Inoltre si vuole alleggerire la burocrazia allentando le maglie degli aiuti di Stato in linea di principio vietati e rendendo più rapida l'approvazione di progetti per energie rinnovabili e tecnologie a basso impatto ambientale. In concreto ciò renderebbe più semplice ottenere i soldi pubblici per, ad esempio, mandare avanti un'acciaieria con elettricità o idrogeno. Restano comunque fermi gli obiettivi climatici, con l'intento di una forte riduzione attraverso tappe intermedie dei gas serra nel 2050. E resta da capire quanto il tutto sarà efficace per un'industria in sofferenza e alle prese con una crisi dell'auto sulla quale si attendono risposte da Bruxelles per ammorbidire i vincoli sulla transizione all'elettrico. .