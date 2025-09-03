Ue, cosa prevedono accordi con Mercosur e Messico

L'Unione Europea cerca nuovi accordi commerciali dopo la guerra dei dazi con gli Stati Uniti, insomma si vuole diversificare l'export europeo, due sono le aree su cui potrebbero essere siglati a breve, degli accordi, il Mercosur, quindi l'insieme dei paesi Brasile, Argentina, Uruguay, Paraguay e il Messico. I testi sono stati presentati dalla Commissione europea. Partiamo dal Messico, con cui l'Unione Europea ha un surplus commerciale; è già stato firmato un accordo nel 2000, verrebbe rinnovato il settimo mercato di sbocco per l'export europeo. Il Mercosur, invece forse qui c'è un maggiore potenziale di crescita, infatti è più al centro delle attenzioni, l'accordo è stato trovato nel 2019, a fine 2024 finalizzato, se ne parla da molto tempo, ora potrebbe diventare realtà. Concentriamoci proprio su questo perché, in questo caso, si prevede di eliminare oltre il 90% dei dazi dei paesi del Mercosur sui prodotti europei nell'arco di 15 anni e lo stesso farebbe l'Unione Europea per creare la più grande area di scambio commerciale, oltre 700milioni di consumatori e, secondo la Commissione europea, sono stime chiaramente andranno verificate col tempo, l'accordo può incrementare gli scambi del 39% e creare 440mila posti di lavoro. Oggi i dazi commerciali del Mercosur sono pesanti sui prodotti europei lo sono anche, in senso opposto, arrivano fino al 35% sulle auto, questi andrebbero infatti eliminati. Lo stesso potrebbe accadere anche con il Messico. Ci sono anche delle salvaguardie bilaterali anche per andare incontro alle esigenze di alcuni paesi come la Francia contrari in passato a questo tipo di accordi, per esempio delle quote protettive, sulla carne bovina, sullo zucchero, sul mais, sul riso; ciò vuol dire che non potrebbero essere importate da questi paesi, quantità superiori a queste quote previste che sono, attorno al 2-3% della produzione europea, va detto appunto che tutto questo rientra nel processo di diversificazione, dell'export europeo. Difficile però sostituire in tempi rapidi gli Stati Uniti, che con cui abbiamo uno scambio commerciale molto più ampio come Unione Europea e anche come Italia. L'export attuale verso Mercosur e Messico vale 14miliardi circa il 2% del complessivo, anche immaginando di raddoppiarlo, si parla comunque di qualche punto percentuale che insomma, aiuta certamente i produttori, ma difficilmente si potrà sostituire gli Stati Uniti. .