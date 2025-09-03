Usa: Ponte sullo Stretto non può essere spesa Nato

Il governo italiano aveva più volte in passato aperto l'ipotesi di contabilizzare le spese per la costruzione del ponte sullo Stretto, anche nelle voci destinate alla NATO, sottolineando l'importanza strategica della futura infrastruttura. Di un'opinione diammetralmente opposta è l'ambasciatore americano alla NATO Whittaker che ha detto nei giorni scorsi: ho avuto conversazioni. con alcuni paesi che hanno una visione molto ampia della spesa legata alla difesa, è molto importante invece riferirsi specificatamente alla difesa e non utilizzare questi fondi per ponti, così ha detto, che non hanno alcun valore strategico e militare", riferendosi quindi evidentemente all'Italia. Vediamo uno dei documenti approvati dal governo italiano. Questo è stato firmato dalla Presidente del Consiglio Meloni e dal ministro delle Infrastrutture Salvini. Il ponte sullo Stretto assumerà un ruolo chiave in un contesto di difesa e sicurezza, facilitando gli spostamenti delle forze armate e degli alleati NATO. Il governo dice ci sono alcune basi militari anche NATO in Sicilia, Sigonella su tutte, ma anche Augusta, Palermo, Trapani e Catania, e quindi questa infrastruttura può essere utile. Vediamo cosa dice la NATO nella definizione, accordata da tutti gli alleati il 25/06 scorso all'AJA, gli alleati destineranno fino all'1,5% che si somma al 3,5 solo per la difesa in senso stretto, per proteggere le infrastrutture critiche, difendere le reti, garantire la preparazione della popolazione, innovare e rafforzare la base industriale, militare, quindi di infrastrutture si parla solo per la protezione, non per la costruzione in senso stretto e certo la NATO oggi è più attenta a ciò che accade sul fronte est, Polonia, Lituania, Estonia e Lettonia più che sul fronte sud. Questo è un fatto. È arrivata la risposta al ministero delle Infrastrutture. "Il ponte sullo Stretto è già interamente finanziato con risorse statali e non sono previsti i fondi della NATO". Tutto questo è in effetti corretto, ma eludo un po' il punto perché il governo puntava a finanziare interamente con il bilancio dello Stato, la costruzione del ponte, 13 miliardi e mezzo così è stato fatto, ma utilizzare questi fondi per la contabilizzazione delle spese NATO per risparmiare qualche soldo e così evidentemente non sarà possibile. Tra l'altro l'Italia è criticata da alcuni per una minore trasparenza dopo che ha triplicato, le spese NATO contabilizzate nella categoria altro di cui non sappiamo nulla, di che oggi si è all'interno nel 2025, forse qualche alleato, se ne è accorto. .