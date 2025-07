Usa, Prysmian: produciamo localmente no impatto da dazi

"Diciamo che non ci interessa sul fonte del rischio di costi addizionali legati all'importazione di prodotti perché appunto, abbiamo tante revenue lì, tante bidà lì, e il 99% di quello che vendiamo negli Stati Uniti è prodotto localmente. Però, come detto bene c'è un'incertezza. Negli Stati Uniti c'è un'incertezza legato alla tenuta di quel mercato, che dovrà subire probabilmente delle misure inflazionistiche visto le leve delle tariffe su vari prodotti che entrano attualmente negli Stati Uniti, quindi ci può essere forse una leggera instabilità nella domanda locale, però negli Stati Uniti altrettanto ci sono forti drivers di domanda di elettrificazione, di attività residenziale, non residenziale, di cavi ottici, di dati, di data center, eccetera, quindi riteniamo che nel complesso, il mercato tenga e rimanga un mercato fortemente profittevole". E lei è preoccupato per esempio, visto che voi siete negli Stati Uniti del dollaro così debole, sta volando tantissimo, 14% quest'anno. "Diciamo che consolidiamo i risultati americani che sono il 50% del nostro risultato del nostro profit in euro, quindi questo ci disturba un po'. Però nello stesso tempo questa debolezza porterà ad ulteriori attività che vengono realizzate lì e quindi questo spinge la manifattura di cavi di attività di prodotti negli Stati Uniti, quindi ci dà altre opportunità di rinforzare la rete, di elettrificare le nuove attività industriali, quindi sul lato della domanda questo non ci preoccupa per niente". .