Usa siglano accordo con il Giappone: dazi al 15%

Proseguono i negoziati, tutto il mondo tenta di sventare la guerra commerciale, innescata da Donald Trump, è arrivato un nuovo accordo, questa volta tra gli Stati Uniti e il Giappone. Allora andiamo a vedere quali sono gli stati che hanno siglato finora accordi con Washington, il Regno Unito, prima di tutti, poi è arrivato il Vietnam, l'Indonesia, le Filippine e adesso il Giappone. Andiamo a vedere tra poco, cosa è stato siglato. La Cina invece per la Cina dobbiamo parlare più che altro di una tregua. Gli emissari cinesi e americani si riuniranno in Svezia per nuovi negoziati, ma i dazi sono comunque stati temporaneamente ridotti. Parlavamo del Giappone, quarta economia globale, uno dei principali partner commerciali per gli Stati Uniti. I dazi prima del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca erano l'1,5%, quelli negoziati in questo accordo sono al 15%, 10 volte tanto, ma comunque meno di quanto era stato minacciato nei mesi scorsi, soprattutto sulle automobili, che sono cruciali per Tokyo. Come vediamo l'accordo prevede di ridurli anche su l'automotive e la componentistica, un settore a parte in qualche modo nelle trattative almeno per ora intavolate dagli Stati Uniti. Dicevamo delle auto che compongono un terzo dell'export giapponese verso gli Stati Uniti, quindi più che mai cruciale. Questo dà speranza anche ai negoziati europei, visto che lo stesso dazio al 25% è oggi pagato anche dalle case automobilistiche europee. Parlavamo di Bruxelles perché è arrivata l'indiscrezione per cui i prodotti americani tra i 90 e i 100 miliardi potrebbero essere colpiti dal 30% dei dazi in caso di un mancato accordo, ma ricordiamo le tariffe vengono pagate soprattutto da chi li impone anche le eventuali contro tariffe europee, e infatti General Motors ha già annunciato di aver perso un miliardo di dollari in soli tre mesi, per colpa delle tariffe. Per adesso non ha aumentato i costi delle automobili, ma questo potrebbe avvenire nei prossimi mesi.