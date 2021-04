Vaccino Covid, Breton: ok Ema a J&J ennesima buona notizia

In questo momento abbiamo questa notizia freschissima di J&J, di Johnson & Johnson, questo accelererà il percorso, per cui ennesima buona notizia. Vi ricordo che il target è quello nostro, della Commissione Europea è il seguente: cioè che a metà luglio circa dovremmo essere in grado di fornire abbastanza vaccini per poter vaccinare, su tutta quanta l'Europa, più delle 70% della popolazione adulta. E questo vuol dire che il nostro Continente sarà in quel momento uno dei primi al mondo e quindi abbiamo assolutamente recuperato il ritardo. Ne siamo contenti, perché è solamente grazie al vaccino che possiamo eradicare la pandemia.