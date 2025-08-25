Verso la manovra, prime ipotesi da pensioni a taglio Irpef

00:02:09 min
|
51 minuti fa

Gli ultimi giorni di agosto portano i primi assaggi della manovra d'autunno, un percorso di avvicinamento che rimette al centro del dibattito il cantiere pensioni e quello sulle aliquote Irpef. Sul fronte previdenza apra il congelamento per due anni dell'incremento dell'età pensionabile, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon della Lega. Il meccanismo di adeguamento all'aspettativa di vita in assenza di interventi, comporterebbe infatti un aumento di tre mesi dai 67 anni di età attuali, a partire dal 2027. Ma un provvedimento ad hoc all'interno della legge di bilancio potrebbe bloccare tutto, a patto però di trovare le coperture necessarie. Le prime stime parlano di 3miliardi circa nel biennio, anche se lo stesso Durigon in passato, aveva fatto riferimento a cifre estremamente più contenute sui 300-400milioni. Tra le altre riforme sul tavolo c'è quella che riguarda la pensione anticipata a 64 anni di età e 25 di contributi, prevista per chi è interamente nel sistema contributivo e raggiunge una soglia minima dell'assegno, pari a tre volte quello sociale e cioè poco più di 1600 €. Potrebbe essere estesa a tutti, anche a quelli che rientrano nel calcolo misto, in parte retributivo. La novità starebbe nell'utilizzo delle aziende con più di 50 dipendenti e su base volontaria, anche del TFR parcheggiato presso la tesoreria INPS. Quindi non solo di quello conferito ai fondi pensione, come rendita per raggiungere quel tetto anche per quelli che non hanno maturato una pensione sufficiente. L'altro obiettivo che potrebbe finalmente vedere la luce nella prossima manovra è la riduzione fiscale per il ceto medio, cara a Forza Italia a Fratelli d'Italia, con la riduzione di due punti dell'aliquota intermedia, dal 35 al 33% per i redditi lordi, fino a 60mila €. Porterebbe vantaggi nelle tasche dei contribuenti, secondo le simulazioni della Fondazione nazionale dei commercialisti, dai 627 € l'anno per redditi di 40mila € ai 440 per redditi di 60mila.

Meeting Rimini, Draghi: finita l'illusione di Europa che conta
economia
Meeting Rimini, Draghi: finita illusione di Europa che conta
00:02:14 min
| 2 giorni fa
L'intervento di Draghi al meeting di Rimini
economia
L’intervento di Draghi al meeting di Rimini
00:22:46 min
| 2 giorni fa
Unione Europea, Draghi: spinta da Usa per dazi e armi, marginale per la pace in Ucraina
economia
Draghi: spinta da Usa per dazi e armi
00:00:38 min
| 2 giorni fa
Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca
economia
Come cambia il risiko bancario dopo l'assemblea di Mediobanca
00:02:23 min
| 3 giorni fa
Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali
economia
Assemblea Mediobanca bocciano Ops su Banca Generali
00:01:14 min
| 3 giorni fa
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
economia
L'Europa ha speso più degli Usa per armare l'Ucraina
00:02:11 min
| 6 giorni fa
Russia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
economia
Russia, quanto può continuare l'offensiva in Ucraina
00:02:38 min
| 12 giorni fa
Il possibile scambio di territori ucraini per la pace
economia
Il possibile scambio di territori ucraini per la pace
00:02:37 min
| 14 giorni fa
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
economia
Sky Tg24 Economia, puntata del 08.08.2025
00:42:29 min
| 16 giorni fa
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
economia
In arrivo nuovi incentivi per l'acquisto di auto elettriche
00:01:42 min
| 16 giorni fa
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
economia
Dazi, il Made in Italy spera in sconti ed esenzioni
00:01:56 min
| 17 giorni fa
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
economia
Sky Tg24 Business, la puntata del 8 Agosto 2025
00:24:14 min
| 17 giorni fa
