Verso la manovra, prime ipotesi da pensioni a taglio Irpef

Gli ultimi giorni di agosto portano i primi assaggi della manovra d'autunno, un percorso di avvicinamento che rimette al centro del dibattito il cantiere pensioni e quello sulle aliquote Irpef. Sul fronte previdenza apra il congelamento per due anni dell'incremento dell'età pensionabile, il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon della Lega. Il meccanismo di adeguamento all'aspettativa di vita in assenza di interventi, comporterebbe infatti un aumento di tre mesi dai 67 anni di età attuali, a partire dal 2027. Ma un provvedimento ad hoc all'interno della legge di bilancio potrebbe bloccare tutto, a patto però di trovare le coperture necessarie. Le prime stime parlano di 3miliardi circa nel biennio, anche se lo stesso Durigon in passato, aveva fatto riferimento a cifre estremamente più contenute sui 300-400milioni. Tra le altre riforme sul tavolo c'è quella che riguarda la pensione anticipata a 64 anni di età e 25 di contributi, prevista per chi è interamente nel sistema contributivo e raggiunge una soglia minima dell'assegno, pari a tre volte quello sociale e cioè poco più di 1600 €. Potrebbe essere estesa a tutti, anche a quelli che rientrano nel calcolo misto, in parte retributivo. La novità starebbe nell'utilizzo delle aziende con più di 50 dipendenti e su base volontaria, anche del TFR parcheggiato presso la tesoreria INPS. Quindi non solo di quello conferito ai fondi pensione, come rendita per raggiungere quel tetto anche per quelli che non hanno maturato una pensione sufficiente. L'altro obiettivo che potrebbe finalmente vedere la luce nella prossima manovra è la riduzione fiscale per il ceto medio, cara a Forza Italia a Fratelli d'Italia, con la riduzione di due punti dell'aliquota intermedia, dal 35 al 33% per i redditi lordi, fino a 60mila €. Porterebbe vantaggi nelle tasche dei contribuenti, secondo le simulazioni della Fondazione nazionale dei commercialisti, dai 627 € l'anno per redditi di 40mila € ai 440 per redditi di 60mila.