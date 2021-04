Futuro Ita, Vestager: "certa che troveremo soluzione". VIDEO

Ritengo che una soluzione possa essere trovata, mi rendo conto che è una questione piuttosto urgente, piuttosto importante per Ita perché possa, per l'appunto, essere lanciata perché l'estate è alle porte. Due cose sono molto importanti innanzitutto la Newco è una nuova compagnia aerea, quindi indipendente da Alitalia in quanto tale per l'appunto e naturalmente lo Stato, per l'appunto, sta compiendo importanti investimenti. Sono certa, sono positiva che troveremo una soluzione, ci aspettiamo che le autorità Italiane continuino a collaborare con noi come stanno facendo.