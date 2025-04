Vinitaly 2025, i dazi USA al centro del 57° salone dedicato al vino e ai distillati

Da sempre baricentro e termometro del settore vino, il 57esimo Vinitaly in corso a Verona studia le incertezze sui mercati internazionali, dovute all'applicazione dei dazi statunitensi anche ai prodotti italiani. Inevitabile la preoccupazione tra i produttori, ma negli stand l'imperativo è mantenere la calma, cercare nuovi mercati e soprattutto concentrarsi sulla qualità del vino. Dalla Calabria, un metodo classico di altissima qualità prodotto nelle calde terre del Sud Italia. La punta dello Stivale guarda al futuro con ottimismo, con l'ambizioso obiettivo di diventare la California d'Europa. "Per il vino calabrese è un momento di crescita. È un momento di difficoltà per il vino in generale, anche perché la questione dei dazi, anche alcune restrizioni sul codice della strada hanno sicuramente impresso un rallentamento nel consumo di vino. Bisogna superare questa difficoltà, perché per noi il vino è un marcatore identitario per il nostro Paese". "Dazi o non dazi, i nostri prodotti rimarranno su questi mercati, quindi dobbiamo resistere fin quando non si arriverà alla soluzione di questo conflitto economico". Tra i più strategici dell'economia italiana, il settore del vino rappresenta una fetta importante del nostro Prodotto Interno Lordo. Un giro d'affari di oltre 15 miliardi di euro, 8 dei quali sotto la voce export. Gli Stati Uniti, con 2 miliardi di fatturato, sono il primo mercato estero per il vino italiano. "Noi siamo tutti quanti impegnatissimi a raggiungere i livelli di sostenibilità e questo Vinitaly, nonostante tutte le difficoltà al contorno, ci sta dando grande soddisfazione perché la qualità merita e quindi è la strada giusta per andare avanti nel futuro". Tra i prodotti più richiesti dal mercato statunitense il Prosecco. Ci stiamo espandendo, stiamo innovando con delle figure nuove i mercati asiatici, il mercato del Canada, dell'Australia, Nuova Zelanda e quant'altro. Abbiamo investito in una nuova figura che si curerà la zona latino-americana e quindi cerchiamo di essere, diciamo, presenti con i nostri prodotti tipici, la territorialità e quant'altro, appunto per consolidare il rapporto che abbiamo con la nostra ottima clientela". .