Virus, Commissione Ue: piano da 750 miliardi per la ripresa

Bruxelles ha alzato il velo sul nuovo pezzo del piano per far ripartire l'economia europea, piegato dalla pandemia. Si chiama Next Generation Ue. Andrà ad aggiungersi agli altri strumenti già messi in campo e sarà dotato di 750 miliardi di euro, 250 saranno sotto forma di prestiti e 500 come da proposta franco-tedesca saranno in sussidi, in parte, anche a fondo perduto, cioè da non restituire in nessuna forma. L'Italia viene riconosciuto come Paese più colpito, e riceverà la parte maggiore, 173 miliardi. Alla Spagna spetterebbero 140 miliardi. I Paesi che riceveranno i soldi dovranno però indicare come intendono investire le risorse e impegnarsi a fare riforme. I soldi saranno raccolti dalla Commissione Europea sui mercati con titoli pluriennali a varie scadenze, che Bruxelles rimborserà agli investitori a partire dal 2028, ma non oltre il 2058. Per pagare i bond a scadenza, la Commissione userà in parte il budget europeo al quale contribuiscono tutti gli Stati membri, ma una buona parte dei soldi potrebbe arrivare anche da nuove tasse Comunitarie. In particolare, propone la Commissione, sulle emissioni, sulle grandi multinazionali del web, sulla plastica. Da queste tasse l'Europa si aspetta di incassare 37 miliardi di euro all'anno. Alcuni Stati alla fine riceveranno in aiuti più soldi di quelli che versano al budget. L'Italia sarà tra questi, con una differenza a nostro favore che potrebbe essere di qualche decina di miliardi. Il fondo per la ripresa sarà inserito all'interno del budget comunitario per arrivare a un totale sui prossimi sette anni di 1850 miliardi. Sommati alle cifre già stanziate con gli altri meccanismi europei significa che l'Europa sta mettendo sul tavolo quasi 2500 miliardi per la ripresa. Ma quella della Commissione è solo una proposta che andrà approvata all'unanimità da tutti e 27 gli Stati membri, un passaggio tutt'altro che scontato e l'Olanda ha già avvertito, i negoziati saranno lunghi.