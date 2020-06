Virus, nasce Btp Futura riservato ai risparmiatori

1 00:00:01,000 --> 00:00:03,000 Per finanziare l'emergenza sanitaria e la ripresa economica 2 00:00:03,000 --> 00:00:08,000 il Governo vuole coinvolgere ancora di più i piccoli risparmiatori 3 00:00:08,000 --> 00:00:11,000 e a loro dedica un nuovo titolo di stato che si chiama Btp Futura 4 00:00:12,000 --> 00:00:15,000 con rendimenti crescenti nel tempo e un premio fedeltà 5 00:00:15,000 --> 00:00:19,000 agganciato alla crescita. Partirà il 6 Luglio e si potrà acquistare 6 00:00:19,000 --> 00:00:22,000 fino al 10, con un investimento minimo di 1.000 euro. I tassi, fa sapere 7 00:00:22,000 --> 00:00:25,000 il Ministero dell'Economia, sono ancora da stabilire 8 00:00:25,000 --> 00:00:29,000 ma saranno prefissati secondo una tabella che prevede cedole 9 00:00:29,000 --> 00:00:33,000 ogni sei mesi che aumenteranno nel tempo. L'obiettivo è spingere famiglie 10 00:00:33,000 --> 00:00:38,000 e piccoli investitori a comprare il debito pubblico. 11 00:00:38,000 --> 00:00:42,000 Ora la quota è inferiore al 4%, vent'anni fa era al 10, 12 00:00:42,000 --> 00:00:45,000 in un momento in cui lo Stato è a caccia di miliardi e i suoi titoli piacciono 13 00:00:45,000 --> 00:00:49,000 al mercato visto il boom di richieste per l'ultima asta di decennali 14 00:00:49,000 --> 00:00:52,000 e il recente successo del Btp Italia. Come quest'ultimo, il nuovo bond prevede 15 00:00:52,000 --> 00:00:56,000 un premio fedeltà che, però, non è legato all'inflazione che dipende dal carovita, 16 00:00:56,000 --> 00:00:59,000 ma all'andamento medio del Prodotto Interno Lordo. 17 00:00:59,000 --> 00:01:04,000 Se, per esempio, alla scadenza, otto o dieci anni, non è ancora stata decisa, 18 00:01:04,000 --> 00:01:08,000 la crescita dell'economia in media sarà stata del 2% chi lo ha tenuto 19 00:01:08,000 --> 00:01:12,000 nel cassetto per tutto il tempo riceverà 20 euro ogni 1.000 investiti. 20 00:01:12,000 --> 00:01:16,000 Il premio, però, non potrà essere inferiore all'1% e non superiore al 3%. 21 00:01:16,000 --> 00:01:20,000 In questo modo si mettono al riparo gli investitori da prolungate recessioni 22 00:01:20,000 --> 00:01:24,000 e le casse pubbliche da eventuali balzi del PIL. Come tutti i titoli pubblici, 23 00:01:24,000 --> 00:01:29,000 i guadagni saranno tassati al 12,5% e nelle prossime settimane il Tesoro darà 24 00:01:29,000 --> 00:01:32,000 ulteriori dettagli, ma ha già anticipato che dopo quella di luglio 25 00:01:32,000 --> 00:01:35,000 ci sarà un'altra tornata di Btp Futura dopo l'estate.