Migliaia di lavoratori della Volkswagen hanno scioperato per quattro ore in tutta la Germania lunedì 9 dicembre, radunandosi anche davanti alla sede di Wolfsburg. I dipendenti e i rappresentanti del sindacato IG Metall hanno chiesto la cancellazione dei piani per tagli salariali e chiusure di impianti, avvertendo che il 2025 potrebbe portare a "un'escalation senza precedenti". Volkswagen sta affrontando una dura crisi a causa dei costi elevati in Germania e la concorrenza asiatica.