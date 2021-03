WEF, con pandemia passi indietro sulla parità di genere

La pandemia ha spostato in avanti di una generazione il raggiungimento della parità di genere. A sottolineare una delle molte ricadute drammatiche legate al Covid è il report che il World Economic Forum stila sul tema da 15 anni, basandosi su quattro indicatori: disparità in termini economici, di rappresentanza politica, di educazione e di salute. La pandemia ha colpito particolarmente le donne, rispetto agli uomini, sia sul posto di lavoro che a casa, facendo tornare indietro di anni i progressi sull'uguaglianza di genere, per chiudere il cosiddetto gender gap servono ora, secondo il report, più di 135 anni rispetto ai quasi 100 stimati nel periodo ante Covid, ma si sale a 267 anni per colmare il divario che separa uomini e donne in termini di opportunità economiche. Ma perché il Covid ha rallentato il percorso verso la parità di genere? Secondo il report sulle donne ricade di più la cura delle persone fragili a casa, ad esempio i bambini in Dad, a causa delle scuole chiuse e spesso sono occupate nei settori più colpiti dalle restrizioni. Inoltre sono meno rappresentate nei lavori considerati del futuro, quelli che richiedono maggiori competenze tecniche. Nella classifica del gender gap ai posti più alti ci sono i paesi del nord Europa: Islanda, Finlandia e Norvegia in testa, mentre in coda ci sono a Medio Oriente e nord Africa, anche se l'aria del mondo dove ci vorrà più tempo per raggiungere la parità di genere è l'Asia del sud. In questo scenario L'Italia guadagna posizioni, ma rimane 63esima su 156 paesi. E se sulla rappresentanza politica non andiamo troppo male, siamo decisamente indietro per quanto riguarda la parità economica e c'è molta strada da fare nella partecipazione delle ragazze nelle facoltà scientifiche, da qui proviene solo il 15,7% delle laureate, la metà rispetto agli uomini.