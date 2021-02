Noi se vogliamo raggiungere presto l'obiettivo della liberazione dalla pandemia dovremo stringere affinché le case farmaceutiche, anche quelle con il brevetto anche con delle indennità, però, permettano la produzione industriale del vaccino anticovid in tutti i siti industriali che possono produrre vaccini. Anche qui nel Lazio ne abbiamo, in Italia e nel mondo. Ora la grande sfida in Europa è quella di decuplicare la produzione di vaccino al mese.