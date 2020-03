Von der Leyen: verso stop a norma slot voli

Vogliamo rendere più facile alle compagnie aeree di mantenere i loro slot negli aeroporti anche se non operano voli. Questa è una misura temporanea. Queste misure temporanee aiutano non solo l'industria, ma anche l'ambiente e solleverà le pressioni sul settore dell'aviazione e in particolare su piccole compagnie aeree, ma diminuirà anche le emissioni, evitando i voli fantasma quando i voli sono praticamente vuoti, solamente per mantenere i propri slot.