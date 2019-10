Whirlpool, Patuanelli: bene revoca chiusura sede Napoli

“Staremo qua a far sì che ci sia la possibilità di ricominciare a produrre nello stabilimento. Gli strumenti di ammortizzazione sociale sono in scadenza a marzo, quindi abbiamo un ampio spettro temporale per trovare una soluzione industriale definitiva per lo stabilimento.” “Ha promesso di garantire tutti i posti di lavoro?” “Guardi, in questo momento si ricomincia a produrre con le stesse condizioni di prima. Io credo che adesso ci siano le condizioni per risedersi a un tavolo con l'impresa, con le parti sociali. Io voglio ringraziare le sigle sindacali che si sono molto adoperate in queste settimana assieme al Governo.”