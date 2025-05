Nell’intervista per Sky TG24, il presidente di Gestione Fiere Spa, Antonio Intiglietta, ha parlato di Artigiano in Fiera – Anteprima d’Estate, la manifestazione dedicata al mondo delle piccole e micro imprese che arriverà a Milano, più precisamente a Rho Fiera, dal 29 maggio al 2 giugno. Saranno presenti oltre 800 artigiani da più di 50 Paesi che porteranno in fiera una grande varietà di prodotti: dagli abiti alle specialità enogastronomiche.