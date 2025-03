Tanta neve sia sulle Alpi sia sugli Appennini

Tutti a sciare. Ottime notizie, tanta neve sulle piste, il sole è prevalente. Poi pensate lunedì quasi un metro di neve fresca in arrivo anche sulle Dolomiti e su gran parte delle Alpi. Insomma, una situazione interessante. Abbiamo avuto fortuna quest'anno con tanta neve frequente, soprattutto oltre i 1500 metri. Comunque questo è il paesaggio del Cervino con il cielo indaco all'alba e dunque ancora 150 centimetri di neve presente, impianti aperti, condizioni buone. Domenica si annuvola dal pomeriggio. Per quanto riguarda il Monte Rosa, il vicino di casa, abbiamo una situazione per lo più simile tutti gli impianti aperti anche qua qualche fiocco in serata domenica. Per il resto condizioni ottimali per sciare, come vediamo dalle immagini anche di Gressoney Monterosa, queste albe splendide, tutto il manto bianco all'inizio di marzo, e un quadro decisamente stabile e soleggiato anche a Bormio con la pista Stelvio con tutte le piste pronte per un altro weekend da amare, da sciare. Per quanto riguarda i dati numerici possiamo confermare anche la neve farinosa e i tredici impianti aperti e anche qua su tredici, ovviamente, condizioni ottimali. Andiamo avanti. Vediamo anche la regina delle Dolomiti Cortina d'Ampezzo con il cielo sereno. Le temperature un po' più miti durante il pomeriggio. Ecco, lo sappiamo, stiamo vivendo una fase di anticipo di primavera, ma le immagini sono sempre suggestive. Ricordiamo sempre il pandoro con la neve sulle proprie fette, ma qui ci avviciniamo anche alla colomba pasquale, ma insomma il quadro non cambia la neve c'è le piste sono ottime. Freddino al mattino, poi, durante il giorno temperature miti. Vediamo anche le immagini del ghiacciaio della Val Senales. Anche qua ci invitano a sciare in questo weekend, perfetto il venerdì e il sabato, con qualche nuvola in più nel pomeriggio della domenica, ma ormai gli impianti saranno chiusi. Per quanto riguarda poi altri dati vediamo che tutto è pronto. Andiamo avanti e chiudiamo con la situazione meteorologica e nevologica di Colfosco, sempre le Dolomiti. 53 impianti su 53 aperti. Anche qua qualche sottile velatura da domenica pomeriggio, ma la situazione attuale è bianco azzurra e dunque vediamo proprio un quadro incredibile, bellissimo, ci rilassa solamente a vederlo. Pensate poi magari anche a sciare o a ciaspolare, camminare nel bosco con le racchette da neve. Chiudiamo però con altre informazioni, perché appunto la neve è presente anche sull'Appennino, Monte Cimone, addirittura più neve sull'Appennino settentrionale rispetto ad alcune zone alpine. Quindi l'altra buona notizia è che si scia non solo sulle Alpi ma anche su tutta la dorsale e anche qua abbiamo gli impianti aperti, un en plein. Queste le nostre informazioni meteo nevologiche. Tutti i dati anche sull'app iLMeteo. Buon divertimento. .