Weekend bianco: finalmente tanta neve anche sugli Appennini

Ben trovati con il ciclone di San Valentino. Tanta neve anche sull'appennino, mentre sulle Alpi, negli ultimi giorni ne è caduta veramente molta. Vediamo insieme anche le immagini di Courmayeur, in particolare, dove fioccava a questo modo, con gli alberi pieni di neve. Oggi vi mostreremo dei dati neve importanti, elevati, perché il manto bianco è protagonista in questo mese di febbraio su tutte le nostre montagne. Infatti nella vicina Cervinia abbiamo 165 centimetri, e come vediamo il weekend sarà decisamente soleggiato. Anche in Valchiavenna, a Madesimo, abbiamo una situazione tra 100 e 150 centimetri, quindi ottimale. Un po' di freddo il sabato mattina. Poi ci spostiamo anche, sempre, in Lombardia, a vedere Bormio, in provincia di Sondrio, con un quadro tranquillissimo: tutti a sciare e anche qua si parla di un elevato manto bianco. Per quanto riguarda poi il vicino Trentino, ci spostiamo a Moena, a Cima Uomo, per vedere queste immagini sempre molto belle delle nostre montagne, che ci raccontano di un inverno perfetto sulle Alpi. Ma come vi dicevo in apertura arriverà anche tanta neve sull'appennino centro-settentrionale durante il weekend, mentre sulle Alpi il tempo sarà bellissimo. Per quanto riguarda poi ancora altre immagini molto tranquille, che ci rilassano, San Martino di Castrozza: manto bianco presente. Cortina d'Ampezzo: il suo fascino anche del pandoro coperto di zucchero bianco, di neve. Un po' su tutte le nostre montagne il quadro è perfetto. Come vi dicevo e ribadisco, sarà un weekend ottimo sulle Alpi con tanto sole. Sull'appennino invece arriverà della neve fresca. Per quanto riguarda altri numeri importanti: 140 centimetri anche a Madonna di Campiglio e poi a Merano 2000 si scia tranquillamente, 8 su 8, 72-130 il livello della neve. Chiudiamo con l'immagine vicino a Merano 2000 della Val Senales, all'alba, sempre suggestiva: motoslitta ferma, la neve presente. Ma soprattutto con questa scheda, quella dell'Abtone, che finalmente mostra dei numeri importanti: 30 in valle, 110 centimetri in quota e quindi tantissima neve ovunque. Queste le nostre informazioni meteo-nevologiche. Tutti i dati, come sapete, anche sull'app "iLMeteo". .