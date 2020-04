Alta pressione in aumento, si prospetta weekend soleggiato

Ben ritrovati con il nostro aggiornamento meteo. Venti forti, maltempo verso il centro sud. Ma la tendenza verso un graduale miglioramento sull'Italia, intanto, ampie schiarite al nord. Apriamo insieme la nostra carta sinottica per vedere i venti ancora sostenuti dai quadranti settentrionali verso le Regioni del centro e del sud e le piogge che si spostano, appunto, verso le latitudini più basse, e in particolare anche degli acquazzoni e dei rovesci sulla fascia adriatica verso le Regioni meridionali, come vediamo dalla nostra carta sinottica, ancora un po’ di mal tempo. Adesso apriamo insieme le previsioni in dettaglio, iniziando dal Centro-Nord. Un giovedì che vede il ritorno del sole su gran parte di questo comparto. Le ultime precipitazioni tra basse Marche, Abruzzo, Molise e basso Lazio, con attenuazione dei fenomeni e cessazione dal pomeriggio. Venerdì soleggiato ovunque. Sabato, il 25 di aprile, col tempo buono, qualche velatura in arrivo sulle Alpi e sul nord ovest nel corso della giornata. Adesso ci spostiamo al sud dove il maltempo resisterà per qualche giorno in più. Infatti, avremo ancora un giovedì perturbato con piogge sparse e un venerdì con dei fenomeni tra Calabria, Sicilia e Sardegna, in un contesto metrologico piuttosto mite. Nella giornata del 25 di aprile torna il sole anche al Sud. Dunque queste le nostre previsioni, andiamo incontro alla giornata della liberazione, liberiamoci anche un po' del virus, cercando di non avere contatti, col distanziamento sociale e restando soprattutto in casa. A più tardi.